Il Milan di Stefano Pioli sfida in casa l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone nella 2ª giornata della Champions League. I rossoneri hanno perso la gara d'esordio contro il Liverpool per 3-2, mentre i Colchoneros hanno un punto in classifica, avendo pareggiato al debutto contro il Porto. Le due squadre si sono affrontate soltanto 2 volte nelle Coppe europee nella loro storia: i due precedenti risalgono agli ottavi di finale della Champions League 2013/14, quando i rossoneri persero entrambi i confronti e furono eliminati dalla competizione. Il Milan ha vinto solo una delle ultime 17 partite disputate contro avversarie spagnole in competizioni europee (7 pareggi e 9 sconfitte).

Milan-Atletico Madrid: probabili formazioni

Serie A Pioli: "Campo dello Spezia irregolare, non è corretto" IERI A 15:30

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Rebic. All. Pioli

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Correa, De Paul, M. Llorente, Carrasco; Griezmann, L. Suárez. All. Simeone

Arbitro: Cüneyt Çakır (Turchia)

Pioli: "A questi livelli ci manca ancora qualcosa"

Le statistiche del Milan

Il Milan ha affrontato solo due volte l'Atletico Madrid in competizioni europee: due sconfitte arrivate negli ottavi di finale della Champions League 2013/14.

L'Atletico Madrid è stata l'ultima squadra affrontata dal Milan in Champions League, nel marzo 2014: rossoneri sconfitti per 1-4 in trasferta, con la rete di Kakà.

Il Milan ha affrontato tre volte il Liverpool in competizioni europee: le due finali di Champions League (2005 e 2007) e la prima partita di questo girone 2021/22. Il bilancio è il seguente: due sconfitte e una vittoria (per 2-1 con doppietta di Filippo Inzaghi).

Il Milan ha affrontato nove volte il Porto in competizioni europee, trovando quattro volte il successo - l'ultima sfida tra queste due formazioni risale al 2003, nella finale di Supercoppa Europea, vinta 1-0 dai rossoneri.

Il Milan ha tenuto la porta inviolata in ben sei delle nove sfide contro il Porto in competizioni europee, incluse quattro nella fase a gironi di Champions League.

Milan, le avversarie nel Girone B di Champions League

Serie A Spezia-Milan 1-2, pagelle: Saelemaekers d'oro, Leao incide IERI A 15:26