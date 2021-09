Per Brahim Diaz Milan-Atletico non può essere una partita come tutte le altre. Il suo passato da madridista (il cartellino è ancora di proprietà del Real) e la numero 10 sulla schiena saranno una motivazione extra per provare a regalare ai tifosi rossoneri un’impresa alla prima di Champions a San Siro dopo 7 anni di limbo. Il 22enne di Malaga ha le idee chiare sul suo futuro a Milanello.

Brahim Diaz: "Svolta in Juve-Milan? Ho sempre sentito fiducia"

Lo spagnolo non lo ammette, ma la sua svolta al Milan è arrivata proprio lo scorso 9 maggio allo Stadium, negli ultimi scampoli della stagione 2020/21: prodezza sotto l’incrocio allo scadere del primo tempo. Da quel momento in poi nulla è stato come prima. Il rientro a Madrid, la trattativa lampo di Calhanoglu con l’altra sponda del Naviglio e il nuovo prestito, biennale (diritto di riscatto fissato a 22 milioni e contro-riscatto a favore del Real già stabilito a 27). Questa volta, però, è tornato all'ombra della Madonnina con un carico di responsabilità diverso e con il peso della 10, un atto di fiducia del club.

Brahim Diaz atterra a Linate: "Supercontento"

Fiducia che, per ora, sembra essere stata ripagata con gli interessi: sono già 4 le reti, una in meno di quelle totalizzate l’anno scorso in 27 presenze. Un rendimento figlio dell’evoluzione tattica del Milan di Pioli: Brahim oggi è un riferimento costante a ridosso dell'area avversaria, a differenza della posizione più conservativa di Calhanoglu. La maggior libertà del giovane fantasista è resa possibile dalle coperture di Tonali (in grande crescita), Kessie e Bennacer e dall’ampiezza di Leao e Saelemakers sulle fasce. Lo spagnolo può così prendersi sulle spalle la squadra tentando incursioni centrali, passaggi filtranti e tiri da fuori. La sensazione è che quando ha la palla tra i piedi può succedere di tutto. Proprio l'imprevedibilità sarà la chiave per provare scardinare la difesa dei Colchoneros e per rendere indimenticabile il primo derby in salsa madrilena di Brahim. San Siro è pronto a sognare.

