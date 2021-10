Milan in Champions. Nonostante i rossoneri abbiano completato Pioli hanno chiuso l'andata a quota 0 punti. Un dato statistico davvero deprimente. Anche perché il Milan doveva provare a lottare per la qualificazione agli ottavi, anche in un girone con Liverpool, Atlético Madrid e Porto, ma ora diventa davvero impossibile. Partendo con 0 punti, ci sono riuscite solo due squadre nella storia... Altra partita e altra sconfitta per ilin Champions. Nonostante i rossoneri abbiano completato la loro miglior partenza di sempre in campionato, in Europa è un'altra storia. Contro il Porto finisce 1-0 e , ora, gli uomini dihanno chiuso l'andata a quota 0 punti. Un dato statistico davvero deprimente. Anche perché il Milan doveva provare a lottare per la qualificazione agli ottavi, anche in un girone con Liverpool, Atlético Madrid e Porto, ma ora diventa davvero impossibile. Partendo con 0 punti, ci sono riuscite solo due squadre nella storia...

La classifica dopo tre giornate

Squadra Punti Differenza reti 1. Liverpool 9 +6 2. Atlético Madrid 4 0 3. Porto 4 -3 4. Milan 0 -3

Il Milan, fra due settimane, ritroverà proprio il Porto a San Siro e dovrà per forza di cose vincere. Poi l'Atlético al Wanda Metropolitano e si chiude col Liverpool in casa. Da questo punto di vista i rossoneri hanno un piccolissimo vantaggio rispetto all'andata, cioè il fatto di giocare due gare su tre a San Siro. E, soprattutto, guardando la classifica, quella messa meglio è il Liverpool che ha fatto 3 su 3, mentre l'Atlético è ancora alla portata, considerando che ha conquistato 4 punti finora, così come il Porto.

Il calendario del Milan in Champions

-3 novembre alle 18.45: Milan-Porto a San Siro

-24 novembre alle 21.00: Atlético Madrid-Milan al Wanda Metropolitano

-7 dicembre alle 21.00: Milan-Liverpool a San Siro

Il Milan può quindi ancora sperare, ma deve cominciare a vincere. Come detto, ci sono state solo due squadre a qualificarsi nella storia con 0 punti dopo tre giornate. Una fu il Newcastle United della stagione 2002-2003. Tre sconfitte all'andata, ma tre vittorie al ritorno, compresa quella con la Juventus, tanto da arrivare seconda nel girone alle spalle della Juve, ma davanti a Dinamo Kiev e Feyenoord. All'epoca c'era poi la seconda fase a gironi e non ancora gli ottavi di finale. C'è poi il caso dell'Atalanta della stagione 2019-2020. Non siamo tanto lontani, anche se la squadra di Gasperini aveva pure l'aggravante avendo conquistato un solo punto dopo 4 giornate. Poi batté Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria, superandoli all'ultima giornata. Il Milan riuscirà a fare lo stesso?

