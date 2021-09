Il Milan comunicherà a breve, in via ufficiale, alla Uefa la lista dei giocatori con cui si presenterà alla fase a gironi di Champions League, dopo sette intreminabili anni di assenza. Stefano Pioli taglierà tre calciatori rispetto all'organico di 28 unità a sua disposizione, si apprende ormai: Samu Castillejo, Andrea Conti e Pietro Pellegri. "Pesa" in particolar modo l'assenza del neo attaccante rossonero, giunto a Milano per rilanciarsi; sul filo di lana mister Pioli ha preferito puntare su Maldini jr e sul portiere Plizzari, comunque non rimpiazzabili da altrettanti rossoneri cresciuti nel vivaio per la lista A. L'incastro è dunque servito.

La lista di Pioli

Portieri: Maignan, Tatarusanu, Plizzari.

Difensori: Calabria, Ballo-Touré, Romagnoli, Hernandez, Kalulu, Tomori, Kjaer, Florenzi, Gabbia;

Centrocampisti: Bennacer, Tonali, Diaz, Krunic, Bakayoko, Saelemaekers, Kessie, Messias.

Attaccanti: Giroud, Ibrahimovic, Rebic, Leao, Maldini.

