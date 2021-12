Niente impresa, niente qualificazione miracolosa. Il Milan perde anche contro il Liverpool ed è eliminato dalla Champions League. Di più: chiude all'ultimo posto nel girone B, dietro all'Atletico Madrid e al Porto, negandosi pure la possibilità di "retrocedere" in Europa League. Finisce 2-1 per i Reds, che espugnano San Siro pur giocando con una formazione composta quasi nella propria interezza da seconde scelte. Tomori illude il Milan, che a un certo punto sarebbe pure secondo e agli ottavi. Ma l'illusione di Ibrahimovic e compagni dura appena 7 minuti: il tempo per Salah di sfruttare un'indecisione di Maignan, riportando la sfida in parità. E nella ripresa un altro errore individuale, questa volta dello stesso Tomori, consente a Origi di firmare il gol vittoria. Nel frattempo l'Atletico Madrid si impone nettamente in casa del Porto, 3-1, e acchiappa per i capelli una qualificazione agli ottavi che a un certo punto pareva improbabile. Mentre il Milan è costretto a leccarsi le ferite. Da oggi si torna ufficialmente a pensare soltanto alla lotta per lo Scudetto.

Milan-Liverpool 1-2 (primo tempo 1-1)

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu (65' Florenzi), Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali (59' Saelemaekers), Kessie; Messias, Brahim Diaz (59' Bennacer), Krunic (82' Bakayoko); Ibrahimovic. All. Pioli

Liverpool (4-3-3): Alisson; Williams (93' Bradley), Phillips, Konaté, Tsimikas; Morton, Oxlade-Chamberlain, Minamino (93' Woltman); Salah (64' Keita), Origi (80' Fabinho), Mané (64' Gomez). All. Klopp

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda)

Gol: 29' Tomori (M), 36' Salah (L), 55' Origi (L)

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno

La cronaca in 8 momenti chiave

29' GOL DEL MILAN – Angolo a rientrare di Messias, Alisson salva sulla spizzata di Romagnoli, ma Tomori è ben piazzato e da un passo non può sbagliare. 1-0.

32' – Origi si libera in area e calcia in maniera improvvisa con il sinistro: Maignan è attento e para in due tempi.

36' – GOL DEL LIVERPOOL. Iniziativa personale di Oxlade-Chamberlain, Maignan respinge non benissimo il suo destro dal limite e Salah è un rapace: sinistro sotto porta e pareggio.

Salah esulta per il gol del pareggio in Milan-Liverpool - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

55' – GOL DEL LIVERPOOL. Mané sfrutta un erroraccio di Tomori e calcia col sinistro, Maignan respinge come può, ma Origi è lì e ribadisce in rete di testa. 1-2.

61' – Palla di Messias per l'accorrente Krunic, che dal limite dell'area calcia a giro mancando di poco l'incrocio di Alisson.

69' – Ancora Origi è solo in area, ma incorna a lato un cross di Williams. Si salva il Milan.

85' – Per una volta Kessie trova spazio alle spalle della difesa del Liverpool, si presenta davanti ad Alisson ma gli spara addosso: occasione sprecata.

93' - Keita lancia in area Oxlade-Chamberlain, che davanti a Maignan spara alto, evitando al Milan un passivo ancora più pesante.

Il momento social

Il migliore

Divock ORIGI - Svaria su tutto il fronte offensivo allargandosi spesso sulla sinistra. Firma il gol dell'1-2 con un colpo di testa solo apparentemente semplice. Ispirato e concreto.

Il peggiore

Zlatan IBRAHIMOVIC - La grande, grandissima delusione della serata. Quei pochi palloni che tocca li sbaglia in modo banale. In una partita come questa sarebbero servite le sue giocate e la sua personalità. Sono mancate.

Le pagelle

