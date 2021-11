Calcio

Champions League, Milan-Porto - Pioli: "Crediamo nella qualificazione. Rinnovo? Convinti di lavorare bene insieme"

CHAMPIONS LEAGUE - Alla vigilia della sifda con il Porto, il tecnico rossonero risponde anche alla domanda del paragone con Guardiola: "Per me è il migliore, da lui ho preso qualcosa come da tutti". Poi sulla qualificazione alla Champions, il Milan ci crede ancora.

00:02:01, 13 ore fa