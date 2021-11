Una situazione che speravamo di non rivedere più, ma che purtroppo sembra destinata a ripetersi. I casi di Covid-19 sono saliti in maniera esponenziale in Germania (53mila positivi in un giorno) e la regione della Baviera risulta una delle più colpite. Per questo motivo, la sfida tra Bayern Monaco e Barcellona valida per la sesta giornata del gruppo E di Champions League potrebbe giocarsi a porte chiuse. L'indiscrezione arriva dal quotidiano spagnolo Marca e si attendono ancora decisioni ufficiali per il match in programma mercoledì 8 dicembre all'Allianz Arena.

