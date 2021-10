Amazon Prime. Ora che si sbilancia anche la società è davvero chiaro e palese che il futuro di Paulo Dybala sarà ancora a tinte bianconere . La Joya, che già domenica dovrebbe tornare a disposizione di Max Allegri per il derby d’Italia a San Siro contro la Juventus, ha trovato un accordo per il rinnovo del contratto fino al 2026 con il proprio numero 10, un accordo che sarà ratificato nei prossimi giorni come ha spiegato Pavel Nedved ai microfoni di

"Speriamo di rivedere Dybala con l’Inter. Sul rinnovo siamo vicinissimi, siamo contenti per questo. Sarà pronto molto presto, è importante per questa squadra. Se è un match ball? Come sapevamo sarebbero state queste due partite dove ci giochiamo il passaggio del turno. Lo sa il mister, i giocatori e noi. Sono tutti concentrati. Non sarà difficile, ma di più. Il mister sceglie i giocatori in base alla forma e a come li vede in allenamento. Ultimamente abbiamo fatto bene e vogliamo andare avanti così. Sono contento del rientro di Morata, ci darà molto in fase offensiva”.

