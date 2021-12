Atalanta che deve vincere Barcellona a serio rischio visto la traferta Con la debacle del Milan e la vittoria dell'Atlético Madrid in casa del Porto, i colchoneros sono la 12esima squadra ad essersi qualificata agli ottavi di finale di Champions 2021/2022. All'appello mancano solo quattro posti per la fase ad eliminazione diretta, con l'che deve vincere contro il Villarreal . C'è poi ila serio rischio visto la traferta contro il Bayern Monaco . Ma andiamo a vedere, girone per girone, la situazione tra squadre testa di serie e non.

Tutte le qualificate agli ottavi

Squadra* Nazione MANCHESTER CITY (testa di serie) Inghilterra LIVERPOOL (testa di serie) Inghilterra MANCHESTER UNITED (testa di serie) Inghilterra CHELSEA Inghilterra INTER (non testa di serie) Italia JUVENTUS Italia REAL MADRID (testa di serie) Spagna ATLETICO MADRID (non testa di serie) Spagna BAYERN MONACO (testa di serie) Germania PSG (non testa di serie) Francia AJAX (testa di serie) Paesi Bassi SPORTING (non testa di serie) Portogallo

*le squadre senza parentesi devono ancora giocarsi il 1° posto

Gruppo A

City e PSG già certe di passare, City già sicuro del 1° posto così il PSG del secondo. I parigini però chiudono col 4-1 al Bruges grazie alle doppiette di Mbappé e Messi (in porta c'era Donnarumma titolare). Il City viene invece battuto 2-1 dal Lipsia trainato dai gol di Szoboszlai e André Silva: i tedeschi vanno così in Europa League.

La classifica: Manchester City 12 punti, PSG 11, RB Lipsia 7, Bruges 4

Mbappé esulta per la doppietta contro il Bruges Credit Foto Getty Images

Gruppo B

Niente exploit per il Milan che perde in casa contro il Liverpool per 2-1, sotto i colpi di Salah e Origi. Dall'altra parte l'Atlético Madrid espugna il campo del Porto e va agli ottavi: Milan così ultimo e neanche ripescato in Europa League.

La classifica: Liverpool 18 punti, Atlético Madrid 7, Porto 5, Milan 4

La delusione di Kessie in Milan-Liverpool Credit Foto Getty Images

Gruppo C

L'Ajax fa en plein, battendo anche lo Sporting all'ultima giornata. Portoghesi comunque agli ottavi grazie ad una migliore differenza reti negli scontri diretti col Borussia Dortmund che si deve accontentare all'Europa League.

La classifica: Ajax 18 punti, Sporting e Borussia Dortmund 9, Besiktas 0

Erling Haaland - Borussia Dortmund Credit Foto Getty Images

Gruppo D

Il Real Madrid batte l'Inter anche al ritorno e il 2-0 vale il primato del girone per gli uomini di Ancelotti. L'Inter di Inzaghi, comunque, dimostra di poter stare tra i grandi. Sheriff Tiraspol resta in Europa dopo le due importanti vittorie contro Real e Shakhtar, mentre la squadra di De Zerbi è fuori da tutto.

La classifica: Real Madrid 15 punti, Inter 10, Sheriff Tiraspol 7, Shakhtar 2

Gruppo E

Il Barcellona è a rischio! Catalani a +3 sul Benfica ma, dovessero perdere col Bayern Monaco, verrebbero scavalcati dai portoghesi per il discorso scontri diretti. Dal nuovo format (2003-2004), con la singola fase a gironi, il Barça aveva sempre raggiunto gli ottavi.

-Benfica-Dinamo Kiev ore 21:00;

-Bayern Monaco-Barcellona ore 21:00;

La classifica: Bayern Monaco 15, Barcellona 7, Benfica 4, Dinamo Kiev 1

Gruppo F

Manchester United già sicuro di passare agli ottavi con la leadership del girone. Restano in gioco la seconda posizione tra Villarreal e l'Atalanta. Serve una vittoria per gli uomini di Gasp per andare agli ottavi, per la terza volta consecutiva...

-Atalanta-Villarreal ore 21:00;

-Manchester United-Young Boys ore 21:00;

La classifica: Manchester United 10 punti, Villarreal 7, Atalanta 6, Young Boys 4

Gruppo G

È il girone più aperto, visto che anche la quarta può passare il turno. Alla vigilia dentro Lille e Red Bull Salisburgo, ma tutto può davvero accadere. Anche la clamorosa eliminazione del Siviglia del Papu Gomez.

-Red Bull Salisburgo-Siviglia ore 21:00;

-Wolfsburg-Siviglia ore 21:00;

La classifica: Lille 8 punti, Red Bull Salisburgo 7, Siviglia 6, Wolfsburg 5

Gruppo H

Chelsea e Juventus già sicure di proseguire la propria strada in Champions, mentre lo Zenit è già sicuro di andare in Europa League. L'unico dilemma è capire chi passerà per prima tra Chelsea e Juventus, per adesso avanti i Blues grazie ad una migliore differenza reti negli scontri diretti.

-Juventus-Malmö ore 18:45;

-Zenit-Chelsea ore 18:45;

La classifica: Chelsea 12 punti, Juventus 12, Zenit San Pietroburgo 4, Malmö 1

