You Will Never Walk Alone e Yellow Submarine: l'urna della Inter e Juventus; i ragazzi di Simone Inzaghi pescano un temibile Liverpool in un match che si annuncia spettacolare, con ritorno magico ad Anfield. Per i bianconeri c'è il Villareal che ha eliminato dalla competizione l'Atalanta e si è arreso al solo Manchester United di : l'urna della Champions League ha decretato, al secondo tentativo , le avversarie agli ottavi di Champions League di; i ragazzi di Simone Inzaghi pescano un temibilein un match che si annuncia spettacolare, con ritorno magico ad. Per i bianconeri c'è ilche ha eliminato dalla competizionee si è arreso al solo Manchester United di Cristiano Ronaldo.

L'11 tipo delle avversarie delle italiane

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mané. All. Jürgen Klopp Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mané. All. Jürgen Klopp

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Moi Gómez, Parejo, Capoue, Alberto Moreno; Gerard Moreno, Danjuma. All. Unai Emery Rulli; Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Moi Gómez, Parejo, Capoue, Alberto Moreno; Gerard Moreno, Danjuma. All. Unai Emery

Il programma degli ottavi di finale

Gare d'andata

-SPORTING-MANCHESTER CITY, 15 febbraio alle 21 al José Alvalade di Lisbona;

-PSG-REAL MADRID, 15 febbraio alle 21 al Parc des Princes di Parigi;

-RED BULL SALISBURGO-BAYERN MONACO, 16 febbaio alle 21 alla Red Bull Arena di Salisburgo;

-INTER-LIVERPOOL, 16 febbaio alle 21 al Meazza di Milano;

-CHELSEA-LILLE, 22 febbraio alle 21 allo Stamford Bridge di Londra;

-VILLARREAL-JUVENTUS, 22 febbraio alle 21 allo stadio de la Cerámica di Villarreal;

-BENFICA-AJAX, 23 febbraio alle 21 allo stadio da Luz di Lisbona;

-ATLETICO MADRID-MANCHESTER UNITED, 23 febbraio alle 21 al Wanda Metropolitano di Madrid;

Gare di ritorno

-BAYERN MONACO-RED BULL SALISBURGO, 8 marzo alle 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera;

-LIVERPOOL-INTER, 8 marzo alle 21 ad Anfield di Liverpool;

-MANCHESTER CITY-SPORTING, 9 marzo alle 21 all'Etihad Stadium di Manchester;

-REAL MADRID-PSG, 9 marzo alle 21 al Santiago Bernabéu di Madrid;

-AJAX-BENFICA, 15 marzo alle 21 alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam;

-MANCHESTER UNITED-ATLETICO MADRID, 15 marzo alle 21 ad Old Trafford di Manchester;

-LILLE-CHELSEA, 16 marzo alle 21 allo stadio Pierre Mauroy di Villeneuve-d'Ascq;

-JUVENTUS-VILLARREAL, 16 marzo alle 21 all'Allianz Stadium di Torino;

Dove guardare l'Inter?

La gara d'andata, quella di San Siro, tra Inter-Liverpool verrà disputata di mercoledì. Ecco che quella sfida verrà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime. La gara di ritorno, dell'8 marzo, verrà invece trasmessa in chiaro su Canale 5. Sarà anche la primissima volta, in stagione, in cui l'Inter andrà in onda in chiaro, cosa mai capitata durante la fase a gironi. Liverpool-Inter sarà visibile anche su Sky, NOW e Infinity+.

-INTER-LIVERPOOL, 16 febbaio alle 21 - Amazon Prime;

-LIVERPOOL-INTER, 8 marzo alle 21 - Canale 5, Sky, NOW Tv e Infinity +

Dove guardare la Juventus?

Al contrario, sarà la gara d'andata della Juventus ad essere mandata in onda in chiaro su Canale 5, il 22 febbraio. Quella in casa del Villarreal. Partita visibile anche su Sky, NOW e Infinity+. Il ritorno si disputerà di mercoledì 16 marzo e verrà trasmessa in esclusiva su Amazon.

-VILLARREAL-JUVENTUS, 22 febbraio alle 21 - Canale 5, Sky, NOW Tv e Infinity +;

-JUVENTUS-VILLARREAL, 16 marzo alle 21 - Amazon Prime

