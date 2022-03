La Champions League 2021-22 è entrata nel vivo ed ha emesso i propri verdetti. Purtroppo assai severi per le nostre rappresentanti presenti in questi ottavi di finale (Inter e Juventus), uscite entrambe seppur in maniera differente. Se i nerazzurri di Simone Inzaghi nella sfida di ritorno hanno espugnato Anfield (prima volta nella storia del club), giocando due partite gagliarde ed impensierendo non poche una corazzata come il Liverpool di Jurgen Klopp, i bianconeri di Allegri, con 15 minuti scellerati hanno rimediato una memorabile figuraccia perdendo 3-0 allo Stadium contro un Villarreal, assolutamente alla portata. Per il secondo anno consecutivo l'Italia non porta alcuna squadra ai quarti di finale.

Vediamo insieme i voti degli ottavi di finale. Il primo turno ad eliminazione diretta di questa Champions League ha visto anche l'uscita di scena, del PSG di Messi e del Manchester United di Cristiano Ronaldo . Il Real Madrid si conferma gigante di questa competizione, benissimo Bayern Monaco e Manchester City, il Benfica sorprende l'Ajax.

Voto 10...al Real Madrid, di Ancelotti, Benzema e Modric

Mbappé aveva portato i suoi sul momentaneo 2-0 on aggregate. Un gol nel finale a Parigi , uno nel primo tempo del Bernabeu. Poi l'errore di Donnarumma , la scintilla, la super serata di Karim Benzema (tripletta), la leadership di Luka Modric, l'ennesimo capolavoro di Carlo Ancelotti. Il Real Madrid esce rinvigorito dal doppio confronto con il PSG, in un'estasi emotiva dilagante. La squadra è forte, compatta, sta per vincere la Liga e in Champions fa paura a chiunque. Sempre massima attenzione ai Blancos.

Voto 9...a Bayern e City, corazzate vincenti

La formazione tedesca ha dettato legge nel match di ritorno all'Allianz : 7-1 al Salisburgo. Quella di Guardiola aveva ipotecato la qualificazione già all'andata: 0-5 in casa dello Sporting Lisbona . Il Bayern Monaco e il Manchester City restano due delle principali candidate alla vittoria finale e ancora volta si presentano nel momento clou della stagione tra le migliori otto formazioni d'Europa. Il potenziale di entrambe è sconfinato: tutti le temono, tutti sanno a cosa andranno incontro affrontandole.

Voto 8...all'Atletico di Simeone, ancora una volta tra le prime otto

cholista. Lasciando giocare l'avversario, colpendolo al momento giusto, difendendo il vantaggio, grazie anche alle parate di Oblak. Fatto sta che l'Atletico Madrid sbanca Old Trafford con Colpaccio in pieno stile. Lasciando giocare l'avversario, colpendolo al momento giusto, difendendo il vantaggio, grazie anche alle parate di Oblak. Fatto sta che l'Atletico Madrid sbanca Old Trafford con la rete di Renan Lodi e si qualifica per la sesta volta sotto la guida di Simeone ai quarti di finale. Un ottimo risultato, per una squadra qualificatasi all'ultima giornata nel girone del Milan, che era priva di Suarez e che ha giocatori di esperienza e qualità abituati a giocare queste partite. Solita mina vagante.

La gioia di Diego Pablo Simeone Credit Foto Eurosport

Voto 7...a Darwin Nunez, altra star in rampa di lancio

Classe 1999, 24 gol stagionali, uruguaiano come Cavani e Suarez. Il centravanti del Benfica trova la stoccata di testa vincente all'Amsterdam Arena (quarta rete in questa Champions) e guida il club portoghese a una clamorosa qualificazione ai quarti. Darwin Nunez è potente, solido, intelligente: un attaccante pronto al grande salto, con una clausola rescissoria da 150 milioni di euro. Le big lo stanno osservando da tempo.

Voto 6...all'Inter, inferiore al Liverpool, ma non deludente

Diciamo una sufficienza d'incoraggiamento, perché vincere ad Anfield non capita tutti i giorni (e a tutte le squadre) e perché con il Liverpool la doppia sfida (soprattutto la gara di andata) è stata meno squilibrata del previsto. Meglio nel complesso i Reds, ma un'Inter in crescita, con margini di miglioramento e con chances di giocarsi in futuro con ancora più coraggio partitissime del genere. Non affatto deludente la formazione di Inzaghi, che esce con qualche rimpianto ( Sanchez espulso nel momento chiave ) ma anche una buona dose di fiducia e autostima.

Voto 5...all'Ajax, brillante nel girone, ma sorpreso dal Benfica

Ten Hag delusissimo al termine dei 180 minuti. Sì, perché questo Ajax poteva ambire a qualcosa di più. Dopo aver dominato il girone, la squadra olandese ha creato tantissimo anche nel doppio confronto con il Benfica, ma è stato tradito dall'uscita infelice di Onana. Uno 0-1 interno che ha sancito l'eliminazione dei Lancieri. Risultato non previsto nei pronostici dopo i sorteggi degli ottavi.

Voto 4...al Salisburgo, crollato nel match di ritorno

Pareggio in casa, entusiasmo, sogni. Poi la prima mezz'ora di gioco a Monaco di Baviera ha riportato gli austriaci sulla terra. Distanza siderale quella tra Bayern Monaco e Salisburgo, pur ricco di "talentini" e giocatori molto interessanti. Uscire contro la fortissima formazione tedesca era stato messo in preventivo, ma subire sette gol in una gara ad eliminazione diretta non è mai facilmente tollerabile.

Voto 3...al Lille, surclassato dal Chelsea

2-0 a Londra, 1-2 in Francia. Senza storia. Pur sommerso dai problemi legati alla proprietà , il Chelsea campione in carica non sbaglia e si conferma tra le otto superpotenze d'Europa. Ne fa le spese il modesto Lille, attualmente sesto nel campionato francese, distante oltre 20 punti dal PSG e sette punti dalla zona Champions. I ragazzi di Jocelyn Gourvennec hanno fatto il loro massimo, ma nel concreto non si sono nemmeno mai giocati la qualificazione.

Voto 2...alla caduta degli "dei", Messi e Ronaldo

Per il secondo anno di fila i quarti di finale di Champions League non avranno tra i protagonisti Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Fuori subito PSG e Manchester United, eliminate ancora le due stelle internazionali del precedente decennio. Entrambi decisamente sottotono nei match di ritorno. Il cambio di squadra non ha giovato a nessuno dei due: il tempo passa per tutti, anche per i fuoriclasse come loro. Quando cadono gli Dei fanno più rumore dei comuni mortali.

Voto 1...al PSG, che spende e spande, ma non vince mai

Oltre un miliardo per non sollevare mai la Champions League. Hakimi, Donnarumma, Ramos, Wijnaldum, Messi in una sola estate? Niente da fare. Nonostante un superlativo Mbappé, il PSG saluta agli ottavi di finale anche questa edizione della coppa più prestigiosa. La remuntada del Real, unita al brutto sfogo nel post-partita di Leonardo e Al-Khelaifi , decretano un tormentato ko da parte dei prossimi campioni di Francia. Ma per gli scecchi, si sa, vincere solo "in patria" non è sufficiente.

Voto 0...alla Juventus, che esce agli ottavi per la terza volta di fila

Il voto più basso perché questo resta, di fatto, il risultato più sorprendente. Non è bastato l'effetto Vlahovic alla Juventus per superare un Villarreal organizzato e anche premiato dagli episodi. Emery si è difeso con ordine e ha "punito" Allegri con la sua stessa filosofia, interpretando però meglio la gara di ritorno, soprattutto come timing delle sostituzioni. Terza eliminazione di fila agli ottavi di finale per la Vecchia Signora : più che una maledizione, un timbro sul valore attuale del club bianconero. Un valore medio non adeguato a rientrare nel novero delle migliori otto squadre d'Europa.

