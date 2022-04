La Champions League 2021-22 è entrata nel vivo e ha designato le sue quattro semifinaliste: da una parte Real Madrid e Manchester City, dall'altra la grande sorpresa Villarreal e il Liverpool. La delusione piú grande sicuramente parla tedesco: il Bayern Monaco era una delle candidate alla vittoria. L'Atletico ha lottato, ma non ha segnato in 180 minuti contro la squadra di Guardiola, mentre Real-Chelsea ha rappresentato il quarto piú equilibrato e affascinante. Tutto facile per il Liverpool, che adesso vuole la finale. Vediamo insieme i voti degli quarti di finale.

Ad

Voto 10…al Villarreal di Emery, vera sorpresa di questa Champions

Champions League Guardiola: "Ci siamo difesi? Sì, non avevamo scelta" 9 ORE FA

La squadra della piccola cittadina spagnola di 50 mila abitanti firma un’altra impresa. Dopo aver eliminato la Juventus, il Villarreal regola anche il Bayern Monaco. Il Sottomarino Giallo conquista la sua seconda storica semifinale di Champions League (dopo quella del 2006) e festeggia una qualificazione davvero impronosticabile alla vigilia dei quarti di finale. Merito di Unai Emery, ma anche di un’organizzazione generale eccellente. Il Villarreal all’andata ha attaccato, ha vinto 1-0, sprecando diverse chance per rendere più rotondo il punteggio. Al ritorno, invece, si è difeso e ha trovato il colpo della gloria con Chukwueze poco prima del recupero. Sorpresona, ma non casuale.

Voto 9…a Karim Benzema, assoluto protagonista finora

Sette reti tra ottavi e quarti. Stavolta, dopo la tripletta di Stamford Bridge, è arrivato di fatto il gol qualificazione nel 2-3 del Bernabeu. Reti pesanti, decisive, che incoronano l’attaccante francese e lo issano di diritto al titolo di miglior centravanti del mondo e di principale favorito alla conquista del prossimo pallone d’oro. I numeri dicono 38 reti su 38 in stagione, 12 in nove gare di questa Champions. Assoluto dominatore fino ad ora, Karim “The Dream”.

Voto 8…a Spagna e Inghilterra, che si dividono le semifinali

Per la prima volta nella storia della Champions League le semifinali saranno composte equamente da due squadre inglesi e due spagnole. Nessun euro-derby, tra l’altro, ma sfide apertissime verso l’ultimo atto di Parigi. Un premio per i due campionati in questo momento migliori al mondo, quelli con i giocatori più forti, il budget complessivamente più alto e i tecnici migliori. Real Madrid-Manchester City e Liverpool-Villarreal. Ci sarà da divertirsi.

Voto 7…al Liverpool di Klopp, che si qualifica senza soffrire

1-3 a Lisbona, 3-3 ad Anfield, anche se in totale controllo e gestendo le energie dopo la super partita di Premier contro il City. Il Liverpool conquista la terza semifinale negli ultimi sei anni, coronando l’ennesima ottima stagione dell’era Klopp. Nel match di ritorno il protagonista è stato Bobby Firmino, un attaccante che non è considerato un titolare in questa annata. A conferma del potenziale di questi Reds. Tra le qualificate in semifinale è quella che forse finora ha convinto di più.

Voto 6…al Chelsea di Tuchel, eliminato ma mai domo

Una sufficienza piena per il gran match di ritorno. Perché vincere al Bernabeu non è mai facile e perché a maggior ragione portare ai supplementari il Real Madrid dopo l’1-3 subito in casa sembrava davvero impensabile. Grande prova d’orgoglio dei Campioni d’Europa uscenti, che hanno confermato di non arrivare mai a questi livelli per caso. Tuchel esce “a testa alta”, nonostante una stagione fin troppo tribolata per i casi (molto differenti tra loro) riguardanti Abramovich e Lukaku.

Voto 5… al Benfica, generoso ma regolato senza problemi dal Liverpool

Il bello: Darwin Nunez, attaccante uruguaiano classe 1999 dal sicuro avvenire, potente, forte e capace di segnare sei reti in questa Champions. Il brutto: la fase difensiva di una squadra che ha subito sei reti in due gare dal Liverpool, ma che avrebbe anche potuto incassare un passivo finale ben peggiore. Il 3-3 di Anfield e la reazione degli ultimi 20 minuti meritano sicuramente applausi per quella che probabilmente era la squadra meno quotata di questi quarti di finale. Se l’è giocata come ha potuto, ma la differenza si è vista.

Voto 4…all’Atletico, che ha lottato, ma si è svegliato troppo tardi

In fin dei conti è uscito per un gol, quello subito da De Bruyne all’Etihad. Va però detto che l’Atletico Madrid nel match d’andata non ha praticamente giocato e in quello di ritorno ha disputato un ottimo secondo tempo. Troppe le tre frazioni su quattro lasciate al City di Guardiola, che avrà sicuramente elementi di più alta qualità, ma che se attaccato può andare in difficoltà. Simeone esce ancora ai quarti di finale, dopo una Champions sicuramente non di alto livello.

Voto 3…al Bayern Monaco, ancora fuori ai quarti

Una superpotenza del calcio mondiale che esce per due stagioni consecutive ai quarti di finale. A maggior ragione se questa volta l’eliminazione è arrivata per mano del Villarreal, una formazione certamente di livello inferiore rispetto a quella bavarese. E invece Lewandowski e compagni salutano ancora in anticipo la Champions e non iniziano come avrebbero voluto l’era Nagelsmann, molto criticato in patria per questa inattesa delusione. Ci sarà tempo per rifarsi in futuro, il Bayern è e sarà sempre tra le favorite.

Voto 2…alle scene finali di Atletico-City

È finita con la polizia negli spogliatoi a separare le due squadre, dopo aver visto almeno tre nitide risse tra 90’ e i 13 minuti di recupero giocati. Savic a guidare il nervoso Atletico, Foden in veste di mina vagante per gli inglesi. Gli altri compagni a spintonarsi e a completare l’opera. Ok l’agonismo e la posta in palio, ma non sono mai scene belle da vedere in un campo da calcio. In generale, ovviamente anche per l’atteggiamento dell’Atletico, i due quarti tra queste due squadre hanno deluso parecchio.

Voto 1…a chi pensa ci sia una teoria unica per vincere la Champions

Non è una novità, ma anche in questa stagione pronostici sono stati rispettati. La diatribra stucchevole su “belgiochismo”, “risultatismo”, “guardiolismo”, “cholismo” non porta a nulla. Non esiste una teoria unica per provare a vincere una competizione episodica come la Champions League. A volte paga il gioco d’attacco, a volte funziona ancora difesa e contropiede. La differenza, alla fine, la fanno sempre la capacità di gestire i momenti delicati, i grandi campioni, le giocate individuali. In questi quarti quella più maestosa ad esempio è arrivata al Bernabeu, con quell’esterno dipinto da Modric per il colpo al volo di Rodrygo. Non era uno schema, ma un bellissimo frame di vero calcio.

Voto 0…alle polemiche di Pep Guardiola

Voto 8 al tecnico del City per il nuovo clamoroso record: primo allenatore a centrare le semifinali di Champions League nove volte. Una qualificazione nel complesso meritata, ma un pelino disturbata dalle dichiarazioni dopo il match d’andata, che polemizzavano sulla prova esclusivamente difensiva degli avversari Colchoneros. Denigrare il modo di interpretare il calcio dei colleghi non è mai piacevole. Paradossale, poi, che il City nel secondo tempo del match di ritorno si sia solo difeso senza mai ripartire: in funzione del risultato, solo in certi casi, ci si può anche difendere. Non c’è da vergognarsi. Ad ogni modo da un signore come “Pep” ci si aspetta sempre altro.

Champions League Guardiola: "Ci siamo difesi? Sì, non avevamo scelta" 9 ORE FA