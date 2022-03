Champions League, con tanto di eliminazione Paris Saint-Germain torna a parlare via social. L'estremo difensore ex Milan è cosciente che Gigio Donnarumma rialza la testa: dopo il ko in, con tanto di eliminazione dolorossisima per mano del Real Madrid (1-3) il portiere deltorna a parlare via social. L'estremo difensore ex Milan è cosciente che un suo errore ha dato il via alla rimonta incredibile dei Merengues, ma sa anche che è da questi momenti che si può ripartire.

"L’eliminazione dalla Champions è stata un duro colpo. I due giorni passati non sono stati semplici, ma è proprio da questi momenti di difficoltà che si viene fuori più forti. Ora bisogna pensare al presente, a vincere la Ligue, dando tutto come ho sempre fatto per questa maglia, per questo Club e per i nostri tifosi. Ripartiamo subito insieme! Allez Paris"

