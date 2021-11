Stefano Pioli e della squadra è tutta settata I biglietti venduti, quando manca ancora un giorno alla sfida, sono già 34.000 e l’impressione è che si supererà agilmente quota 40.000 tifosi rossoneri pronti a sostenere il Diavolo contro il Porto, in una gara in cui il Milan ha bisogno solo della vittoria per riaprire il discorso qualificazione agli ottavi di finale e togliere quello triste (e un po’ immeritato) zero dalla casella dei punti. Già perché se è la settimana che porta al derby contro l’arcirivale Inter , la testa die della squadra è tutta settata sulla sfida contro i lusitani nella quale il Milan vuole invertire la tendenza e dare un senso alle ultime due giornate di Champions League mostrando che, i rossoneri sono una squadra capace di dire la propria nel palcoscenico più dorato del calcio europeo, e non solo di fare la voce grossa in campionato. Ecco come il tecnico rossonero ha presentato la sfida contro i lusitani.

"Dobbiamo pensare solo alla partita di mercoledì, vogliamo chiudere la striscia di risultati negativi. Dobbiamo concentrarci solo su domani. Come squadra impariamo sempre dagli errori, all'andata non abbiamo fatto bene. Pensiamo solo al Porto, poi penseremo al derby di domenica. Purtroppo in Champions non abbiamo regalato ai nostri tifosi quello che si meritano, ma domani abbiamo una chance importante per farlo. Mi aspetto tanto dalla mia squadra”.

Ad

Calendario e risultati

Champions League Milan-Porto: probabili formazioni e statistiche IERI A 09:13

"Non meritiamo zero punti in classifica"

"Noi abbiamo valutato al meglio la nostra prestazione a Roma, abbiamo visto che le cose buone e meno buone. Cosa pensano all'esterno del Milan ci preoccupa poco, noi dobbiamo restare concentrati su quello che stiamo facendo. Non meritiamo lo zero in classifica e domani abbiamo la chance di dimostrarlo. Il Porto è forte, è una squadra esperta, non sarà facile, dovremo giocare ai nostri livelli. Dovremo stare attenti a tutti i dettagli. Il Porto all’andata ha fatto quello che ci aspettavamo. Sono stati aggressivi, ma non così tanto da non permetterci di giocare. In quello abbiamo sbagliato. Il Porto ha giocato meglio di noi, noi ci siamo mossi male e non siamo riusciti a superare la loro pressione. Domani dovremo fare meglio. Non so con che atteggiamento arriveranno a San Siro, ma sono una squadra aggressiva che sta bene in campo e che ha giocatori offensivi di qualità. Dovremo essere lucidi e bravi e precisi tecnicamente”.

Zlatan Ibrahimovic festeggia insieme ai compagni dopo il gol all'Olimpico contro la Roma Credit Foto Getty Images

"Giroud o Ibra? Vedrete che scelte farò"

"Chi giocherà centravanti, Giroud o Ibra? Dopo l'allenamento deciderò chi schiererò. Ibrahimovic sta meglio e la prestazione di Roma è stata di alto livello sia tecnico che tattico. Va gestito perchè arriva da un periodo di lunga inattività e vedremo che scelte fare. Quando firmerò il rinnovo? Quando il tuo lavoro viene riconosciuto fa molto piacere, sono felice del rapporto che ho con i dirigenti. Siamo tutti convinti di poter fare bene insieme. C'è chi paragona il mio lavoro a quello di Guardiola? Guardiola per me è il miglior allenatore al mondo, soprattutto per come migliora i giocatori che ha a disposizione. Io ho cercato di prendere esempio da tutti per migliorare e crescere ed è quello che continuerò a fare".

Calabria a segno in Atalanta-Milan - Serie A 2021-2022 Credit Foto Getty Images

Calabria: "Sfida da dentro o fuori. Domani possiamo mostrare di meritare di più"

Prima della conferenza stampa di Pioli, ha presentato la sfida alla stampa anche Davide Calabria che – proprio come il tecnico – ha tenuto a precisare come la squadra ha la testa solo sulla partita di Champions:

"E’ l'ultima possibilità che abbiamo per restare in Champions. Abbiamo la qualità per restare in questa competizione e pensiamo di poter fare una grande partita dal primo all'ultimo minuto. Perché in campionato primi e in Champions ultimi? Penso che ci siano stati episodi che hanno portato ad avere questa classifica. Non meritiamo questa classifica ma è così. Ci sono potenzialità per fare bene domani. In campionato è merito del lavoro di tutti i giorni e del fatto che crediamo nelle nostre capacità. In Champions dobbiamo fare di più e proveremo a dimostrarlo domani. Mi auguro ci sia tanta gente allo stadio perchè è il dodicesimo uomo in campo e speriamo di fare una grande partita per la felicità dei nostri tifosi”.

Milan, il Porto fa paura: 4-1 al Boavista e primato conservato

Champions League Zapata: "Sono stato tentato dall'Inter, il mio futuro è a Bergamo" 17 ORE FA