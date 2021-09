Stefano Pioli si è presentato ai microfoni di Mediaset subito dopo l'amara sconfitta in extremis contro l'Atletico Madrid . Al centro dei suoi pensieri non solo la prova di sacrificio dei suoi ragazzi, ma anche il discutibile arbitraggio del turco Cakir.

Pioli sull'arbitraggio di Cakir

"Non solo l'espulsione e il rigore, a metà e metà andava sempre dall'altra parte. Ma noi dobbiamo pensare alle cose buone fatte in 11 contro 11. Con un po' di attenzione si poteva portare anche a casa la vittoria, soffrendo, stringendo i denti. Ci è mancato qualcosina, è un peccato. Non credo che sia stata la miglior serata dell'arbitro. Siamo stati un po' penalizzati. Dispiace. L'inferiorità numerica ci ha costretti a fare un altro tipo di partita, dopo l'espulsione le difficoltà sono state tante. Siamo andati vicini a fare un risultato positivo, c'è rammarico".

Champions League Le pagelle di Milan-Atletico 1-2: Kessié ingenuo, Leao scintillante 2 ORE FA

E' un Milan da Champions?

"Abbiamo giocato bene, con ritmo e qualità, concretizzando meno di quanto meritavamo. Dobbiamo stare nelle partite per tutta la gara".

Sul prossimo impegno contro l'Atalanta

"Abbiamo speso tantissimo, è un periodo duro, ma recupereremo. Da domani penseremo all'Atalanta, un avversario forte, ma abbiamo possibilità di far bene".

Sugli episodi arbitrali

"Sì, Franck ha fatto un fallo che si può evitare ma è di gioco, non da secondo giallo e non da lasciare una squadra in Champions League in dieci dopo trenta minuti. Il rigore c'è, non c'è: appena l'ha visto ha fischiato. Peccato, avremmo meritato".

Sulle condizioni di Brahim Diaz

"Soffre di una tendinite al ginocchio, ma è una cosa cronica. Ogni tanto ce l'ha, ci sta lavorando e si riacutizzato nel secondo tempo. Spero che possa recuperare per domenica sera. Ora è necessario recuperare tutte le energie e finire bene prima della sosta. Poi avremo energie e mi auguro recupereremo giocatori: oggi è la dimostrazione che servono tanti giocatori e tanti giocatori forti".

Brahim Diaz: "Svolta in Juve-Milan? Ho sempre sentito fiducia"

Champions League Milan-Atletico, moviola: male Çakır, dubbi sul rigore dell'1-2 3 ORE FA