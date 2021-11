E' giusto festeggiare coi miei giocatori, hanno messo in campo una prestazione importante. Gara difficile, ma abbiamo vinto meritatamente per quanto messo in campo. E' giusto gioire insieme a loro", ha detto Pioli sulla sua esultanza con la squadra dopo il gol". Atletico Madrid-Milan, match valido per la quinta giornata del gruppo B di Champions League, è terminato con il punteggio di 0-1 , frutto del gol di Messias. Il successo tiene vivi i rossoneri con una speranza di qualificazione in caso di vittoria all'ultima giornata col Liverpool (e un non successo del Porto). Della partita ha parlato Stefano Pioli ai microfoni di 'Prime Video': "".

Sul gol e la storia di Messias

"E' una bellissima storia, ma credo la sua storia sia solo all'inizio. Ha avuto tante difficoltà appena arrivato ma ha belle caratteristiche e darà un bel supporto alla squadra, ha ottime qualità".

Sui complimenti di Seedorf

"Grazie, è un onore ricevere i complimenti da te. Tu sai cos'è un grande Milan e noi ci stiamo provando, stasera i ragazzi".

Sul rinnovo, già arrivata la firma?

"No, ancora no... Col club siamo in piena sintonia, c'è stima e fiducia reciproca, c'è un'empatia generale che deve continuare così. E' il lavoro che fa la differenza, le qualità, le idee e soprattutto i risultati".

Pioli: "E' l'ultima chance che abbiamo per passare il girone"

