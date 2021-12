"Ci siamo preparati bene, abbiamo preparato tutto nei minimi dettagli", ha esordito così Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Liverpool, quello che deciderà le sorti del Porto e Atletico non vadano oltre il pareggio al Do Dragao. , ha esordito cosìin conferenza stampa alla vigilia del match contro il, quello che deciderà le sorti del girone C di Champions League e che - soprattutto - rappresenta un crocevia fondamentale per la stagione del Milan. Per sperare nel passaggio del turno i rossoneri hanno un solo risultato, sperando chenon vadano oltre il pareggio al Do Dragao.

Sul momento del Milan

"Il Milan deve essere forte perchè giocheremo contro una squadra che può vincere la Champions. Davanti non ci sarà solo Zlatan, più saremo imprevedibili e piuà potremo creare pericoli al Liverpool. Dovremo essere bravi a muoverci tra le linee. Dalla gara di andata abbiamo imparato tanto, sappiamo a che livello dovremo giocare per competere con loro. Siamo pronti, ci saranno i tifosi a spingerci, ci sono tutte le condizioni per fare bene".

Sul Liverpool

"All'andata abbiamo subito la loro pressione, ci siamo mossi anche pochi senza palla. Loro ci presseranno con intensità, ma ormai ci conosciamo bene, se superiamo la loro prima pressione potremo creare occasioni importanti. Abbiamo la consapevolezza che siamo una squadra forte e che loro sono fortissimi, ma abbiamo voglia di giocare queste partite, ci serve giocare queste gare. Noi vogliamo vincere domani, servirà una partita di sacrificio, di concentrazione e di lucidità tattica e tecnica".

Il pensiero di Tomori per Kjaer

Fikayo Tomori: il difesnore rossonero ha voluto spendere un pensiero per Simon Kjaer, fermato da un "Vogliamo dedicare la qualificazione a Kjaer. Simon è parte integrante della squadra dentro e fuori dal campo. Spiace per quello che gli è successo, speriamo possa rientrare presto" In conferenza stampa anche: il difesnore rossonero ha voluto spendere un pensiero per, fermato da un lungo infortunio che lo terrà lontano dai campi per almeno 6 mesi:

Vogliamo dedicare la qualificazione a Kjaer

Pioli: "Messias è da Milan, non è qui per caso"

