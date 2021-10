Se ilsta andando a gonfie vele in campionato, dopo il successo sul Verona ha conquistato 22 punti su 24 ( miglior partenza di sempre in A ), in Champions League siamo giàper la squadra di. I ko contro, infatti, mettono i rossoneri alle strette, tanto che la sfida contro il Porto sembra già uno scontro diretto per il ripescaggio in Europa League. Il Milan ci prova e schiera la formazione migliore, anche perché la vittoria in Champions manca dal 2013. Ancora assenti però Theo Hernández, Brahim Díaz, oltre a Florenzi e Maignan, piùche non è stato convocato dopo l'infortunio col Verona. Spazio dunque asulla trequarti, a centrocampo coppiavisto il turno di squalifica per Kessié come terzino. Nel Porto in avanti il trio, con occhi puntati sul colombiano che fa gola a tante sul mercato anche se è già valutato 80 milioni