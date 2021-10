Porto e Milan (Felix Brych. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio do Dragão ( Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra rivivi la DIRETTA ), valido per la 3a giornata della fase a gironi di Champions League arbitrata dal signor. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio vinta poi dal Porto 1-0 ).

La moviola di Porto-Milan

Minuto 2': Wendell rischia il giallo per un intervento a gomito alto su Calabria. Ci poteva stare l'ammonizione.

Minuto 21': Giroud dà un pestone involontario ai danni di Mbemba. È involontario, ma l'infrazione c'è e anche il giallo per l'attaccante francese.

Minuto 65': gol del Porto con la conclusione di Luiz Dias che non perdona Tatarusanu. Grandi proteste da parte dei giocatori del Milan, perché Luiz Dias ne approfitta dopo il contatto al limite dell'area tra Bennacer e Taremi. C'è una spinta dell'attaccante del Porto sul centrocampista del Milan che cade a terra e lascia lì il pallone. Il VAR non interviene perché la decisione è di Brych che vede il contatto e non lo giudica irregolare. La spinta però sembra esserci.

Minuto 87': ammonito Ibrahimovic per gioco pericoloso su Mbemba. Giusto il giallo per essere intervenuto con la gamba alta.

La squadra arbitrale

Arbitro: Felix Brych (Germania)

Assistenti: Borsch e Lupp

Quarto uomo: Daniel Schlager (Germania)

VAR: Marco Fritz (Germania) e Chris Kavanagh (Inghilterra)

