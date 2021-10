tonaliIl Milan di Stefano Pioli sbarca a Porto per una sfida ad alta tensione: i Rossoneri dovranno vincere a tutti i costi per recuperare terreno in un girone B di Champions League che li vede ancorati all'ultima posizione dopo le due sconfitte contro Liverpool (2-3) e contro Atletico Madrid (1-2). Il Porto di Sérgio Conceição sta vivendo un ottimo periodo di forma ed è in corsa per il titolo in Primeira Liga. In Champions, i portoghesi sono riusciti a frenare la banda del Cholo alla prima giornata (0-0), salvo poi collassare contro il Liverpool nella seconda (1-5).

Porto-Milan: probabili formazioni

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Wendell; Uribe, Sergio Oliveira; Otavio, Toni Martínez, Luís Díaz; Taremi. All. Conceicao.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Tourè; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leão; Giroud. All. Pioli.

Arbitro: Felix Brych.

Le statistiche del Milan

Porto e Milan non si incontrano dalla finale di Supercoppa Europea del 2003, quando il Porto si presentava come vincitore dellla Coppa UEFA e il Milan aveva appena vinto la Champions League. I rossoneri vinsero 1-0 con un gol di Andriy Shevchenko.

Il Milan ha giocato l'ultima di Champions League contro il Porto nella fase a gironi 1996-97: il Porto vinse 2-3 allo stadio Meazza prima di pareggiare 1-1 all'Estádio das Antas, con l'attuale allenatore del Porto, Sérgio Conceição, che giocò entrambe le partite. Il Porto arrivò primo nel girone quell'anno, e il Milan fu eliminato al terzo posto.

Comprese le partite di qualificazione, sette delle otto trasferte del Milan in competizioni UEFA in Portogallo si sono concluse con un pareggio (1V), con l'unica vittoria contro il Porto nel marzo 1993, 0-1 grazie a un gol di Jean-Pierre Papin.

Il Milan ha perso 3-2 contro il Liverpool ad Anfield nella prima partita di UEFA Champions League 2021-22; l'ultima volta che ha perso trasferte europee consecutive è stata nell'aprile 2012, contro Arsenal e Barcellona in questa competizione.

La coppia dell'AC Milan Rafael Leão e Brahim Díaz ha segnato o fornito un assist nelle due partite di Champions League di questa stagione. L'ultimo giocatore del Milan a partecipare ad almeno un gol in tre partite consecutive nella competizione è stato Zlatan Ibrahimovic nella stagione 2011-12 (cinque di fila).

Mehdi Taremi ha segnato il 50% dei gol del Porto in Champions League nel 2021 (3/6). L'attaccante iraniano punta a segnare in tre partite casalinghe consecutive di Champions League; Moussa Marega è stato l'ultimo giocatore a farlo per il Porto (una striscia di quattro nel 2018-19).

