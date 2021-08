Dopo le vittorie di Red Bull Salisburgo, Shakhtar Donetsk e Sheriff Tiraspol su Brondby, Monaco e Dinamo Zagabria, il programma dei playoff di Champions League prevedeva altre tre partite alle 21 di mercoledì. Il match clou è quello dell’Estadio da Luz di Lisbona fra il Benfica di Jorge Jesus e il PSV Eindhoven di Roger Schmidt: Rafa Silva e Weigl nel primo tempo regalano il successo ai padroni di casa, gli ospiti accorciano nella ripresa con Gakpo ma non basta e tenteranno la rimonta al ritorno in Olanda.

Al Wankdorf di Berna, lo Young Boys (reduci dai preliminari contro Slovan Bratislava e Cluj) supera il Ferencvaros (che aveva già eliminato Prishtina, Zalgiris Vilnius e Slavia Praga): Boli porta avanti gli ungheresi, Elia rimette le cose in parità ma l'espulsione di Hefti e il rigore provocato sembrano complicare i piani degli svizzeri; dal dischetto, però, Uzuni sbaglia e così gli elvetici riescono a portarsi avanti prima della ripresa con Sierro. Al 65', nonostante l'inferiorità numerica, Garcia aumenta ancora il vantaggio e la doppietta di Boli non basta per riprendere la partita.

All’Eleda Stadion di Malmoe, l’ex Milan Thomasson fa festa contro il Ludogorets: 2-0 firmato da Birmancevic e Berget, primo passo verso una qualificazione ai gironi che manca dalla stagione 2015/16.

