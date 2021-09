Ha fatto e sta facendo il giro dei social in queste ore, perché il dato, in effetti, lascia un attimo lì, spiazzati, a riflettere. Certo, 10 anni sono un arco temporale piuttosto lungo per mettere insieme tutte le spese di una società calcistica, ma il fatto che PSG e Manchester City, neopotenze calcistiche a combustibile fossile, abbiano messo lì un conticino da più di 3 miliardi di dollari, fa comunque un certo effetto.

Il calcio però, al di là dei paperoni, resta materiale che non risponde alla logica di una tabella Excel. Traduzione: spendere più di tutti non significa – vivaddio – vincere più degli altri. E fa impressione - e in un certo senso anche un po' sorridere - scoprire che in questo arco temporale di spese a 9 zeri, a Parigi e Manchester, alla voce ‘trofei internazionali’ portati a casa, corrisponda un clamoroso zero. Nulla. Nada. Nisba. Scegliete voi il rafforzativo che preferite.

Quest’anno, la musica, sembra però diversa. Il crollo delle ambizioni europee della Juventus in Italia, ma soprattutto le crisi più o meno reali del polo iberico dominante legato a Real Madrid e Barcellona, fa pensare che l’anno buono per i superpaperoni mediorientali di stanza a Manchester e Parigi, sia proprio questo. Al PSG in particolare, . Il crollo delle ambizioni europee della Juventus in Italia, ma soprattutto, fa pensare che l’anno buono per i superpaperoni mediorientali di stanza a Manchester e Parigi, sia proprio questo. Al PSG in particolare, con abile mossa politica , hanno saputo sfruttare il caos delle 48 ore più pazze del calcio mondiale – leggasi Superlega – per trasformarsi da scomodo problema a fedele alleato dei vertici di Nyon. La conseguente estate da monopolisti o quasi, con lo shopping nelle gioiellerie d’Europa a marca Wijnaldum, Ramos, Hakimi, Donnarumma e Messi è così passato come normalità delle cose, come a dire ‘hey, è il mercato, baby!’. Già, il marcato. O un portafogli infinito che delle logiche di bilancio se ne fa un baffo, come quando l’emiro ha giocato al gatto col topo con Florentino: “Mbappé? Portacene 180” – “ Eccoli ” – “No, scherzavamo, fai 200” – “ Prego ” – “ No no in realtà sono 220 ”. E via così a mostrare il reale membro, se ci passate la metafora non troppo elegante.

Messi, Ramos, Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum: l'estate monopolistica del PSG sul mercato 2021 Credit Foto Getty Images

Dall’altra il City, all’ennesimo tentativo Guardiola, Meno parco giochi rispetto al circo parigino e più club in senso lato, con un passato recente di successi inglesi costruiti su programmazione e lavoro, oltre che denari. Certo, poi, non fosse stato per Levy, anche a Manchester ci sarebbe un Harry Kane in più, oltre a mr.100 milioni Jack Grealish . Cose dell’altro mondo quasi per tutti in tempi di Covid; come chi passa, guarda la vetrina impossibile, fantastica e torna alla propria vita.

Il calcio però è più democratico di quanto si pensi; o se non altro è regolato da un Dio con un discreto sense of humor. Lo stesso che ha evidentemente infilato nel medesimo girone, il Gruppo A, le due principali pretendenti a questa edizione della Champions League. E che ha permesso al Bruges – squadra che con la sua finale di Coppa UEFA 1976 e Coppa dei Campioni 1978 può comunque vantare una storia europea pari a quella del PSG – di ; o se non altro è regolato da un Dio con un discreto. Lo stesso che ha evidentemente infilato nel medesimo girone, il Gruppo A, le due principali pretendenti a questa edizione della Champions League. E che ha permesso al Bruges – squadra che con la sua finale di Coppa UEFA 1976 e Coppa dei Campioni 1978 può comunque vantare una storia europea pari a quella del PSG – di strappare proprio ai parigini un punto nella prima giornata . Ecco, per questa ragione il derby dei paperoni senza gloria, questa sera, conta un po’ di più per il PSG. Sul resto, sarà certamente una parata di campioni. Gli stessi che, negli ultimi 10 anni, a maggio/giugno, in Europa, hanno sempre visto far festa a qualcun’altro.

