PSG-Real Madrid, primo match Parc des Princes: giocherà Benzema? Giocherà Neymar? Alla seconda abbiamo già avuto una risposta direttamente dal presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi che ha dichiarato che il brasiliano non sarà titolare contro il Real. Su Benzema, invece, ci sono ancora dei dubbi anche se Ancelotti Sale l'attesa per, primo match del programma degli ottavi e, sicuramente, la sfida più delicata e equilibrata di questo turno di Champions. Ci sono però tanti punti di domanda attorno alla super sfida del: giocherà? Giocherà? Alla seconda abbiamo già avuto una risposta direttamente dal presidente del PSGche ha dichiarato che il brasiliano non sarà titolare contro il Real. Su Benzema, invece, ci sono ancora dei dubbi anche se Ancelotti se l'è portato dietro alla conferenza pre gara . Un indizio sulla sua titolarità?

"Neymar sta meglio ma..."

Neymar sta meglio, ma oggi non sarà titolare al Parc des Princes. Ma sta davvero molto meglio”. Almeno dal primo minuto non vedremo in campo Neymar che deve ancora tornare in campo dopo il terribile infortunio alla caviglia patito contro il Saint Étienne nel novembre scorso. Neymar ha infatti collezionato solo 14 presenze in questa stagione tra Ligue 1 e Champions e ha fatto di tutto per rientrare per questo doppio appuntamento contro il Real Madrid.

Benzema non gioca dal 23 gennaio

Dubbi anche su Benzema che già da qualche giorno aveva ripreso ad allenarsi dopo l'infortunio al bicipite femorale del 23 gennaio scorso. Era la partita contro l'Elche e da allora il Real Madrid ha segnato un solo gol. Importantissimo per Ancelotti riavere a disposizione l'attaccante francese.

Ancelotti su Benzema: "Come il vino, invecchiando migliora"

