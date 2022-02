PSG-Real Madrid agli ottavi di finale. In attesa di sapere se Neymar sarà della partita, Ancelotti lancia un segnale forte presentandosi in conferenza stampa con Karim Benzema (Real Madrid ha segnato solo un gol in tre partite, venendo anche eliminato dalla Coppa del Re. Sarebbe provvidenziale un suo ritorno in una gara così dura contro il PSG di Mbappé-Messi-Neymar. Ma ci sarà? Parola direttamente ai protagonisti... Finalmente torna la Champions e il programma ci consegna subito una grandissima sfida. Per tanti una finale anticipata, ci sarà infattiagli ottavi di finale. In attesa di sapere sesarà della partita,lancia un segnale forte presentandosi in conferenza stampa con sarà della partita? ). L'attaccante francese non gioca una gara ufficiale dal 23 gennaio, quando si infortunò durante il match contro l'Elche . Da allora ilha segnato solo un gol in tre partite, venendo anche eliminato dalla Coppa del Re. Sarebbe provvidenziale un suo ritorno in una gara così dura contro il PSG di Mbappé-Messi-Neymar. Ma ci sarà? Parola direttamente ai protagonisti...

Le parole di Benzema

Ci sarai contro il PSG?

Ho lavorato tanto, mi sento meglio. Ora abbiamo una seduta per vedere come va, per capire se posso giocare la partita. È chiaro che sto bene, ma devo vedere le sensazioni in campo. Ho recuperato abbastanza, ora mi servono le sensazioni del terreno di gioco, poi da lì decideremo. Queste tre settimane sono state dure, di lavoro continuo e ora sono qui per aiutare la squadra. Se dovrò giocare, allora darò tutto

Giocare contro Mbappé, Messi e Neymar

Sarà una grande partita, giocare contro Kylian è speciale, siamo compagni di Nazionale. Tutti sanno che un giorno potrebbe venire qui, ma la cosa importante è vincere, saremo amici dopo. Neymar? Lui come Messi, sono due top. Non so se sia al 100%, meglio per loro se dovesse esserci... Una partita non dipende da un giocatore, ma lui come Messi è tanto forte, E Messi? È un giocatore straordinario. In Francia la gente si aspetta forse più gol ma per quel che fa nel campo c'è poco da dire. Ho giocato tante volte contro di lui, domani è un'altra partita. Però se parliamo di Messi parliamo di Calcio

Forzerai per esserci?

Lo faccio sempre, altrimenti sarei rimasto a Madrid. Un conto è forzare per esserci, uno è per infortunarti di più. Vedremo dalle sensazioni in allenamento

Le parole di Ancelotti

Giocherà Benzema?

L'ok medico è importante e c'è stato, si è allenato e non solo ieri. Poi dipende dalla sensazione del giocatore e da lì arriva la decisione dell'allenatore. Non gioca da un mese, ma è Karim... Se sta bene, è chiaro che debba giocare

A cosa penserà Mbappé?

Tutti i giocatori che giocano queste partite, con questa platea così grande, sono focalizzati al 100% sulla partita, sull'eliminare un rivale che potrebbe competere per vincere la Champions. Mbappé pensa quel che pensa Messi, Vinicius, Benzema

E Bale?

Ora sta bene e vuole terminare qui come merita. Per questo club, Bale ha alzato tanti titoli. Ci ha aiutati a vincere tanto, anche per lui terminare qui nel modo giusto sarà importante per la sua carriera

Più dura allenare il PSG o il Madrid?

Per me allenare è un piacere. Più grande è il club, più mi piace

