PSG-Real Madrid, ovvero Messi, Benzema, Neymar, Vinicius, Mbappé, Kroos e chi più ne ha più ne metta. La sfida, valida per gli Ottavi di finale di Champions League, può essere considerata una finale anticipata. Per inquadrare la sfida può essere interessante partire dai tanti protagonisti del PSG che hanno avuto un trascorso (più o meno importante) con la maglia dei Blancos. Da Keylor Navas a Sergio Ramos, da Hakimi a Di Maria, vediamo che peso hanno avuto i tanti ex madridisti di questa sfida stellare. Lasciano per un attimo da parte Kylian Mbappé che - i media spagnoli ne sono certi - è pronto a percorrere il cammino inverso e a volare a Real Madrid a partire dalla prossima stagione.

Da Navas a Hakimi e Di Maria, quanti incroci!

Il viaggio tra gli ex Real inizia dalla porta, dove tuttavia Navas sembra sfavorito rispetto a Donnarumma per un posto nell'undici titolare. I due portieri hanno giocato tre partite a testa in Champions League, ma nell'ultimo impegno di Ligue 1 di venerdì sera contro il Rennes, Pochettino ha preferito affidarsi a Navas. Una mossa che lascia intendere che, contro il Real, toccherà al portiere azzurro campione d'Europa prendere posto tra i pali.

Un altro grande ex è Achraf Hakimi che ha vestito la maglia del Real Madrid nella stagione 2017-18, conclusa con il trionfo in Champions League nella notte di Kiev. Dopo il prestito biennale al Borussia Dortmund, nell'estate 2020 il terzino marocchino era stato acquistato dall'Inter per 43 milioni di euro per poi trasferirsi al Paris Saint Germain la scorsa estate.

Angel Di Maria, che dovrebbe partire dalla panchina per fare spazio a Neymar. L'argentino, eroe in patria per avere segnato il gol decisivo la scorsa estate in finale di Carlo Ancelotti, che per lui aveva ritagliato un ruolo da mezz'ala sinistra, mossa molto fruttuosa sia per il club che per il giocatore. Spostandoci in attacco troviamo un altro ex di lusso,che dovrebbe partire dalla panchina per fare spazio a Neymar. L'argentino, eroe in patria per avere segnato il gol decisivo la scorsa estate in finale di Copa America contro il Brasile, aveva lasciato Madrid nel 2014 con destinazione Manchester United senza riuscire tuttavia a incidere più di tanto. In Spagna ricordano ancora la sua poca disciplina tattica prima dell'arrivo diche per lui aveva ritagliato un ruolo da mezz'ala sinistra, mossa molto fruttuosa sia per il club che per il giocatore

Sergio Ramos, l'ultimo re

Sergio Ramos che alla fine della scorsa stagione, nel corso di una In ordine cronologico l'ultimo re Blancos a lasciare la Spagna è stato il capitano di mille battaglieche alla fine della scorsa stagione, nel corso di una conferenza stampa passata alla storia, aveva annunciato il mancato accordo per il prolungamento del contratto con il Real. Accasatosi a Parigi, il difensore centrale spagnolo è stato finora pesantemente condizionato da una serie di infortuni: in stagione ha collezionato solo 5 presenze (con un gol) in gare ufficiali e in Champions il suo minutaggio è ancora fermo a zero.

Sergio Ramos in lacrime nel momento dell'addio al Real Madrid

