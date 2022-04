Champions League

Match dalle mille emozioni tra Real Madrid e Chelsea. Blues che escono dai blocchi subito all’attacco e l’approccio offensivo viene premiato. Al quarto d’ora un recupero in mediana innesca Loftus-Cheek sulla trequarti, palla su Werner che devia verso Mount bravo a trovare l’angolo da buona posizione. Il Real ha bisogno di alcuni minuti per riassettarsi e non riesce a rendersi pericoloso nel primo tempo. Nella ripresa succede di tutto con le reti firmate da Rudiger e Werner (in mezzo un gol annullato a Marcos Alonso) che fanno sognare il Chelsea.

Rudiger segna la rete del 2-0 tra Chelsea e Real Credit Foto Getty Images

Una genialata di Modric illumina la via a Rodrygo per ristabilire la parità e portare la sfida ai supplementari. Karim Benzema, protagonista già all'andata, decide la contesa con un colpo si testa al 96'. Il Madrid vola in semifinale.

Il Tabellino

REAL MADRID-CHELSEA 1-3 (dts 2-3)

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho (88’Lucas Vasquez), Alaba, Mendy (78’Marcelo); Modric, Casemiro (78’Rodrygo), Kroos (73’Camavinga); Valverde, Benzema, Vinicius (116'Ceballos)

Chelsea (4-3-2-1): Mendy; James, Silva, Rudiger, Alonso; Loftus-Cheek (106'Saul), Kanté (99’Ziyech), Kovacic (106'Jorginho); Mount, Havertz; Werner (83’Pulisic).

GOL: 15’ Mount, 51’ Rudiger, 75’ Werner, 80’ Rodrygo, 96’ Benzema

ASSIST: Werner, Mount, Kovacic, Modric, Vinicius

ARBITRO: Marciniak

La cronaca in 14 momenti chiave

15’- MOUNT!!! GOLLLL DEL CHELSEA! LOFTUS-CHEEK imbuca per vie centrali, palla che sbatte sul corpo di WERNER diventando giocabile per MOUNT che dal limite mira l'angolo e batte COURTOIS.

23’- BENZEMA! Girata di potenza dal limite dell'area, provvidenziale la deviazione di THIAGO SILVA appostato davanti alla porta di MENDY. Palla sopra la traversa.

50’- JAMES! VALVERDE chiude un tiro di MARCOS ALONSO, palla che finisce a JAMES che prova la girata improvvisa. Palla toccata a fil di palo!

51’- RUDIGER!!! 2-0 CHELSEA! Svetta più in alto di tutti su sviluppi di corner e indirizza il pallone sul palo lontano in schiacciata. Il Chelsea pareggia i conti con l'andata!

62’- MARCOS ALONSO!! 3-0 CHELSEA! KANTE porta palla fino quasi alla linea dell'area, scarico a sinistra verso Marcos Alonso che prova subito a servire al centro trovando la chiusura di Carvajal. Palla che resta a disposizione dell'ex viola che calcia sul secondo palo non dando scampo a Courtois.

65’- GOL ANNULLATO! C'è un tocco di mano di MARCOS ALONSO prima del tiro. Decisione che farà discutere.

66’- TRAVERSA DI BENZEMA! Cross dalla sinsitra di MENDY e colpo di testa del francese che viene fermato dal legno.

75’- WERNER! CHE GOLLL! 3-0! KOVACIC infila in profondità per Werner che sterza verso l'interno dell'area mettendo a sedere 2 uomini prima di concludere. COURTOIS riesce a metterci la mano ma il pallone finisce comunque in rete. Incredibile.

78’- HAVERTZ! Colpo di testa a pochi passi dalla porta, miracolo di COURTOIS!

80’- RODRYGO! IL REAL TORNA IN GARA! 1-3! Meraviglia di esterno di MODRIC a pescare in area l'inserimento di Rodrygo abile nel toccare in rete di interno destro.

94’- ANCORA PULISIC! Altra giocata in area di rigore a liberare l'americano a due passi dalla porta. Tocco ancora alto sopra la traversa.

96’- BENZEMA! SEMPRE LUI! VINICIUS sfonda sulla sinistra e serve al centro per BENZEMA che tutto solo schiaccia in rete sul primo palo.

117'- HAVERTZ! Colpisce di testa su cross di JAMES. La palla sibila sul primo palo di COURTOIS.

119'- JORGINHO! Riesce a controllare un pallone vagante in area, ma sbaglia la girata da buona posizione calciando fuori.

Il Migliore

Luka MODRIC: prestazione superlativa del croato. Eleganza e visione tattica senza pari, riporta il Real in carreggiata con una giocata da pallone d'oro: un fantastico traversone di esterno a servire Rodrygo in area di rigore per l'1-3.

Il Peggiore

NACHO: costantemente in sofferenza, nelle mischie non riesce a mettere una pezza contro lo strapotere degli inglesi.

