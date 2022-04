Non ha deluso le aspettative il big match dei quarti di finale ditra Chelsea-Real Madrid : l'andata si è chiusa con un netto 3-1 in favore degli spagnoli e conin grande spolvero e autore di una tripletta , la seconda consecutiva dopo quella rifilata al. La gara di ritorno si giocherà ale, nonostante il vantaggio, la qualificazione resta aperta. Il Chelsea ha tutte le carte in regola per riuscire aanche se servirà una gara pressochè perfetta. Il Real Madrid viene dalla vittoria in Liga per 2-0 con cui ha regolato il Getafe e praticamente chiuso il campionato mentre gli inglesi hanno schiantato il Southampton per 6-0.