Carlo Ancelotti è soddisfatto della prestazione del suo Real Madrid che, Jovic, aggiunge Ancelotti, Benzema può anche è soddisfatto della prestazione del suoche, battendo l'Inter , ha anche conquistato il primato del girone . Ma, al tecnico emiliano, piace maggiormente l'aspetto del non subire gol. Cosa capitata per la seconda volta consecutiva dopo il big match in casa della Real Sociedad. E con questo, aggiunge Ancelotti,può anche non forzare il recupero in vista dell'Atlético. E sul Barcellona...

Migliorato la fase difensiva

Stiamo facendo bene, soprattutto nell'aspetto che mi piace, la fase difensiva. All'inizio della stagione avevamo preso più gol, ora abbiamo trovato il giusto spirito. La squadra sta bene, stiamo facendo bene

Il suo Real può vincere la Champions?

Abbiamo le qualità per competere fino alla fine, sia per vincere la Liga che per giocarci la Champions

Vinto anche senza Benzema

Jovic ha giocato molto bene. Ha fatto una buona partita e se domenica Benzema sarà ancora out toccherà ancora a lui contro l'Atlético. Il gol di Asensio? Ha fatto un gol incredibile, lui e Rodrygo stanno facendo molto bene

Asensio esulta per il gol del raddoppio in Real Madrid-Inter - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Spera che il Barcellona si qualifichi agli ottavi di Champions?

Non mi importa se il Barça si qualificherà o meno. Noi siamo i primi del nostro gruppo e questo è quello che mi interessa

Le parole di Modric

Il mister è spettacolare come persona e come allenatore. La sua gestione della squadra è meravigliosa. Credo che si veda nei risultati e nel gioco che esprime la squadra. Siamo contenti. Ci dà fiducia e trasmette tranquillità. Ti aiuta in campo quando sai che dietro c'è qualcuno che ti sostiene. Siamo all'inizio, siamo a metà stagione e c'è molto da fare. Dobbiamo continuare a dare tutto partita dopo partita e ci auguriamo che alla fine riusciremo a vincere qualcosa

