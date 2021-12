Real Madrid ha vinto una bella partita Atlético Madrid e +16 sul Barcellona (Siviglia a -8, ma il tecnico italiano non può essere del tutto contento dopo la trasferta di San Sebastián. Nel primo tempo del match contro la Real, infatti, si è infortunato Karim Benzema, perno del gioco di questo Real Madrid. Uno che ha collezionato 17 gol e 8 assist in 20 presenze in tutte le competizioni. Ilha vinto una bella partita contro la Real Sociedad , trovando un successo che proietta gli uomini di Ancelotti a +10 sull'e +16 sul anche se con una partita in più ). Ora la diretta inseguitrice è ila -8, ma il tecnico italiano non può essere del tutto contento dopo la trasferta di San Sebastián. Nel primo tempo del match contro la Real, infatti, si è infortunato, perno del gioco di questo Real Madrid. Uno che ha collezionato 17 gol e 8 assist in 20 presenze in tutte le competizioni.

affaticamento muscolare alla coscia per Karim Benzema, nulla di così gravissimo, ma il francese sarà sicuramente assente per la prossima gara di Champions League contro l'Inter, decisiva per definire chi uscirà col Atlético Madrid, un'altra partita importante per la stagione del Real Madrid che spera di allontanare il più possibile la campione di Spagna in carica. Dovrebbe essere solo unper Karim Benzema, nulla di così gravissimo, ma il francese sarà sicuramente assente per la prossima gara di Champions League contro l', decisiva per definire chi uscirà col primo posto nel Gruppo D . Dopo l'Inter, inoltre, ci sarà l', un'altra partita importante per la stagione del Real Madrid che spera di allontanare il più possibile la campione di Spagna in carica.

Benzema, con un post su instagram, ha detto di voler rientrare 'più forte' il prima possibile e lo stesso Ancelotti - per ora - non aveva drammatizzato: “Ha avuto un problema alla coscia, aveva un po' di fastidio e non abbiamo voluto rischiarlo. L'ho tolto e vedremo nei prossimi giorni, ma non giocherà contro l'Inter. Potrebbe tornare per il prossimo week end”. Staremo a vedere se tornerà a disposizione per il derby.

