Jurgen Klopp ha parlato, in conferenza stampa, con il tradizionale sorriso che lo contraddistingue e diffondendo positività e calma in vista della finale di Champions League di sabato 28 maggio dove affronterà il "Stiamo bene, Fabinho si è allenato bene, Thiago si è allenato ieri con il gruppo, vedremo oggi e poi faremo le nostre scelte. Giochiamo contro una squadra fortissima con un allenatore che ha già vinto la Champions League, dobbiamo pensare solo a come affrontarli, tutto il resto è secondario". e diffondendo positività e calma in vista delladi sabato 28 maggio dove affronterà il Real Madrid. Tanti i temi affrontati, dalla condizione generale della squadra fino alla situazione contrattuale di Sadio Manè che, negli ultimi giorni, alcuni rumors lo darebbero vicino al Bayern Monaco: Le parole di Klopp:

Dobbiamo pensare solo a come affrontarli, tutto il resto è secondario.

Ad

LA FINALE DEL 2018

Champions League Follia Liverpool-Real Madrid: biglietti rivenduti a 5mila euro 4 ORE FA

"Abbiamo perso quella partita. Tutti siamo motivati da cose differenti, abbiamo 25-26-27 giocatori e tutti sono motivati differentemente. Non abbiamo dimenticato quello che è successo a Kiev, ma c'è già abbastanza motivazione senza bisogno di rivedere quel match. Ci sono così tante ragioni per avere voglia domani sera".

SADIO MANE'

"Sadio è nella migliore stagione della sua vita, è una gioia per gli occhi vederlo. Il calcio gli ha chiesto molto in questa stagione, moltissimi finali. Non posso parlare di Bayern Monaco, pensiamo solo a questa partita. È importante per lui, per noi...Non è la prima volta che in un partita chiave escano notizie sul Bayern Monaco".

SUL REAL MADRID

"Quando sei su un grande palco, devi fare una grande prestazione. L'abbiamo fatto a Kiev, era stata una grande stagione ma siamo arrivati stanchi. Alcuni giocatori tornavano dagli infortuni, poi ci sono state delle concause, anche sui gol che abbiamo concesso. Abbiamo imparato a vincere. Nessuno ti può aiutare, ti serve tempo. Ho perso un sacco di finali nella mia vita. I ragazzi sono cresciuti enormemente negli ultimi tre anni. Facciamo parte di un top club, i ragazzi sono giusti per la dimensione della nostra squadra. Arriviamo in un ottimo momento".

LA FINALE DOVEVA GIOCARSI IN RUSSIA

"Non avrei mai pensato a qualcosa del genere, fino ad ora. Sono onesto, sono contento che la partita sia qui per un migliaio di ragioni, ma è davvero strano. Il mondo deve andare avanti, il fatto che la finale non sia a San Pietroburgo è probabilmente il messaggio che la Russia si merita e che deve avere. Dobbiamo pensare a quello che succede lì. Il gioco sta continuando, la vita continua pure quando stai cercando di distruggerla. Dobbiamo giocare questa gara e dobbiamo farlo anche per chi ci guarda dall'Ucraina. Al 100%".

Il fatto che la finale non sia a San Pietroburgo è probabilmente il messaggio che la Russia si merita e che deve avere.

Klopp: "7° minuto è stato meraviglioso. Siamo vicini a Ronaldo"

Champions League Liverpool: allenamenti all'avanguardia con i sensori cerebrali 7 ORE FA