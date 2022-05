Reds contro il veleno nel 'pungiglione Karim Benzema' nei Blancos o, più semplicemente, Real Madrid-Liverpool. Sarà questa la finalissima di Champions League 2021-22, tra due squadre che hanno ampiamente meritato il tra vecchie rivalità e una grande eleganza. Da una parte, gli inglesi con il tridente supersonico Salah-Manè-Jota mentre dall'altra l'esperienza di un centrocampo 3 stelle con Modric-Casemiro-Kroos e l'uragano Karim the Dream che sta facendo sognare migliaia di tifosi. In semifinale, il Liverpool è riuscito a scardinare il palleggio del Villarreal vincendo sia l'andata che il ritorno (quest'ultimo, con una grande rimonta, da 2-0 a 3-2); invece il Real Madrid ha giocato una delle partite più belle di tutta la Champions League contro il la Legge del Bernabeu si è fatta valere e gli spagnoli hanno ribaltato il risultato, staccando il ticket per Parigi. La finale è prevista sabato 28 maggio al Parco dei Principi di Parigi alle ore 21. Ancelotti contro Klopp, il super tridentecontro il veleno nel 'pungiglione Karim Benzema' neio, più semplicemente,Sarà questa la finalissima di Champions League 2021-22, tra due squadre che hanno ampiamente meritato il traguardo raggiunto e che dovranno vedersela in finaleDa una parte, gli inglesi con il tridente supersonico Salah-Manè-Jota mentre dall'altra l'esperienza di un centrocampo 3 stelle con Modric-Casemiro-Kroos e l'uraganoche sta facendo sognare migliaia di tifosi. In semifinale, il Liverpool è riuscito a scardinare il palleggio del Villarreal vincendo sia l'andata che il ritorno (quest'ultimo, con una grande rimonta, da 2-0 a 3-2); invece il Real Madrid ha giocato una delle partite più belle di tutta la Champions League contro il Manchester City di Guardiola . Al termine,si è fatta valere e gli spagnoli hanno ribaltato il risultato, staccando ilper Parigi.

PROBABILI FORMAZIONI

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konatè, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Thiago; Salah, Manè, Jota. All. Klopp

STATISTICHE

Liverpool-Real Madrid si affronteranno in finale per la terza volta nella loro storia ed è il record assoluto nella storia della competizione.

Ad ora, hanno totalizzato una vittoria a testa con il Liverpool che ha vinto nel 1981, proprio a Parigi (sede della finale 2022), e nel 2018 la rivincita Blanca con il Real Madrid che vinse 3-1 nella serata della doppietta di Bale ma anche le papere di Karius.

Tra le finali disputate due volte, troviamo anche: Benfica-Milan (1963 e 1990), Ajax-Milan (1969 e 1995), Ajax-Juventus (1973 e 1996), Liverpool-Milan (2005 e 2007), Barcellona-Manchester United (2009 e 2011), Real Madrid-Atlético (2014 e 2016) e Real Madrid-Juventus (1998 e 2017).

DOVE VEDERLA IN TV

Liverpool-Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, per seguire la finalissima di Champions League basterà sintonizzarsi su Canale 5 (numero 5 del digitale terrestre). Oltre che in tv la finale sarà visibile ovviamente anche in streaming, su Mediaset Play per quanto riguarda la Mediaset e su Sky Go per quanto riguarda Sky. La partita sarà inoltre visibile in streaming anche su NOW.

