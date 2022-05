Mettetevi comodi e allacciate le cinture: Real Madrid-Manchester City è la partita tra le due regine di questa incredibile stagione e stasera scopriremo chi staccherà il ticket per la finalissima di Parigi con il Liverpool. I Blancos dovranno ribaltare il 4-3 dell'andata ma, si sa, 90 minuti al Bernabeu sono lunghissimi e tutto è davvero possibile (citofonare a PSG e Chelsea). Inoltre, gli spagnoli sono ufficialmente campioni di Spagna e questo potrebbe essere una motivazione in più per fare bene, davanti ai propri tifosi. Dall'altra parte, Guardiola punterà tutto sull'estro di De Bruyne e la fantasia di Mahrez e Foden cercando di non cadere nella 'Legge del Bernabeu' per arrivare alla seconda finale consecutiva di Champions League sulla panchina dei Citizens. Ecco le formazioni ufficiali:

Real Madrid-Manchester City, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Ad

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti.

Champions League Ancelotti vs Guardiola, l'ottava sfida (filosofica) fra serial winner 9 ORE FA

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Jesus, Foden. All. Guardiola

Guardiola: "Dominio all'andata? Magari stavolta vinciamo giocando malissimo"

Champions League Real-City: probabili formazioni e statistiche 02/05/2022 A 10:31