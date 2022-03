Brutte notizie in casa PSG! La presenza di Kylian Mbappé, nella partita di mercoledì contro il Real Madrid, è a rischio. L'attaccante, infatti, come comunicato dal club francese, ha subito una botta al piede sinistro durante l'allenamento di lunedì che non gli ha consentito di terminare la sessione insieme ai suoi compagni. Si temeva una frattura, ma i primi esami hanno escluso tale ipotesi. Il francese rimane comunque in dubbio per il ritorno degli ottavi di Champions League. Nelle prossime 24 ore verranno fatti dei nuovi esami.

L'assenza di Mbappé sarebbe una grave perdita per i parigini, che hanno fatto a meno di lui anche nell'ultima partita di campionato. L'ex Monaco si era preso la copertina contro il Real nella gara andata al "Parco dei Principi", segnando un gol spettacolare al termine di una serpentina in mezzo a due giocatori dei blancos.

