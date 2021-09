Romelu Lukaku, rieccoti. , il belga torna ad affrontare una squadra italiana. Lo fa contro la Juventus, che finora è sempre stata la sua bestia nera. In cinque incroci con la Vecchia Signora, l'MVP della scorsa Serie A ha segnato e vinto una volta sola. Troppo poco per i suoi standard. Ed è per questo che, oltre alla leadership del girone (Romelu ha voglia di segnare e vincere per cancellare i 3 KO con la maglia dell'Inter e quella sconfitta subita con la maglia del Manchester United il 23 ottobre 2018 a Old Trafford (0-1, gol di Dybala). Dopo la bellezza di 64 gol con la maglia dell'Inter in due anni , il belga torna ad affrontare una squadra italiana. Lo fa contro la Juventus, che finora è sempre stata la sua bestia nera. In cinque incroci con la Vecchia Signora, l'MVP della scorsa Serie A ha segnato e vinto una volta sola. Troppo poco per i suoi standard. Ed è per questo che, oltre alla leadership del girone ( Juve e Chelsea hanno vinto all'esordio ), in palio c'è qualcosa di più.

Penso che i tifosi del Chelsea siano molto felici del rendimento di Lukaku finora (Pete Sharland)

Qualificazioni Mondiali Europa Lukaku infortunato: lascia il ritiro del Belgio 06/09/2021 A 13:43

I numeri di Lukaku con la maglia del Chelsea nel 2021-22

COMPETIZIONE PRESENZE GOL Premier League 5 3 Champions League 1 1 EFL Cup 1 0

Subito decisivo

Il belga arriva alla partita dell'Allianz Stadium con uno score già importante. Sette partite stagionali e 4 gol con la maglia dei Blues. Un terzo posto in Premier (a -1 dal Liverpool capolista) e un ottimo esordio europeo (, l'opinione di Pete Sharland: penna di Eurosport UK ed esperto di calcio inglese. Sette partite stagionali e 4 gol con la maglia dei Blues. Un terzo posto in Premier (a -1 dal Liverpool capolista) e un ottimo esordio europeo ( rete decisiva contro lo Zenit ). Da lui ci si aspetta sempre tanto, ma finora il tifo londinese è pienamente soddisfatto. A confermarlo

Lukaku vale 120 milioni di euro?

"Penso che Lukaku valesse 120 milioni di euro per il Chelsea. Tuchel voleva un attaccante molto specifico e ce ne sono solo quattro o cinque al mondo di quel tipo, quindi paghi i soldi che ti chiedono".

Dopo due anni in Italia all'Inter che attaccante ha ritrovato la Premier ?

"Non c'è dubbio che sia migliorato da quando ha lasciato l'Inghilterra e si è trasferito in Italia. È molto più completo, si vede dal modo in cui mette in ritmo gli altri ragazzi della squadra (prima non lo faceva). Sembra anche più rilassato e ha più fiducia in se stesso".

Dove può migliorare ulteriormente e qual è già un valore aggiunto per il Chelsea?

"Ovviamente il suo piede destro sarà sempre qualcosa su cui lavorare (anche se è già abbastanza buono). Però, più di ogni altra cosa, deve cercare di comprendere il gioco insieme ai suoi compagni. Ad oggi non sono ancora totalmente sulla stessa lunghezza d'onda. In termini di ciò che porta alla squadra, invece, è molto utile in due situazioni specifiche: agire da riferimento offensivo ed essere spietato vicino alla porta".

I tifosi del Blues sono soddisfatti o si aspettano di più?

"Penso che i tifosi del Chelsea siano molto felici finora. È stato praticamente tutto ciò che i fan del Chelsea volevano".

Lukaku contro il razzismo: "FIFA e UEFA devono intervenire"

Qualificazioni Mondiali Europa La Spagna cade in Svezia, L'Inghilterra dilaga in Ungheria 02/09/2021 A 21:45