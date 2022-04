Così mister Thomas Tuchel nella conferenza stampa di rito alla vigilia dei match di Champions League:

"Callum Hudson-Odoi sarà fuori così come Ben Chilwell fuori. Romelu Lukaku non viaggerà perché ha ancora dolore al tendine d’Achille. In Real Madrid-Chelsea invece potremo contare su Cesar Azpilicueta che è risultato negativo ed è rientrato in gruppo. Out invece Ross Barkley"

Stagione sempre più nefasta per "Big Rom", mentre le voci di calciomercato su una sua possibile partenza a giugno continuano a rincorrersi. L'Inter rimane alla finestra...

