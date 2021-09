Entra nel vivo la fase a gironi di Champions League: nel Gruppo D sfida interessante tra lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi e l'Inter di Simone Inzaghi. La formazione di De Zerbi è reduce da un'ottimo periodo culminato con la vittoria della Supercoppa d'Ucraina (3-0 alla Dinamo Kiev), ma all'esordio hanno perso contro lo Sheriff Tiraspol (2-0). La squadra di Inzaghi, invece, nell'ultimo turno di Serie A ha pareggiato a San Siro contro l'Atalanta per 2-2, dopo una gara entusiasmante e ricca di colpi di scena. In Europa, invece, all'esordio i nerazzurri sono stati sconfitti in casa dal Real Madrid nel finale, nonostante un'ottima prova.

Shakhtar Donetsk-Inter: probabili formazioni

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Marlon, Matvienko, Ismaily; Maycon, Marcos Antonio; Teté, Alan Patrick, Pedrinho, Traoré. All. De Zerbi

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

L’Inter ha perso quattro delle ultime cinque partite disputate nelle coppe europee con il Real Madrid (1V), incluse le due nel girone della Champions 2020/21.

L’Inter ha un bilancio di tre sconfitte e una vittoria nelle quattro sfide complessive con il Real Madrid nella fase a gironi della moderna Champions League.

Carlo Ancelotti incontra l’Inter in Champions League per la settima volta (2V, 2N, 2P): nell’ultimo incrocio (Champions 2009/10) due sconfitte quando guidava il Chelsea.

L’Inter è imbattuta nelle cinque sfide europee contro lo Shakhtar Donetsk (2V, 3N), avendo pareggiato per 0-0 entrambe le sfide con gli ucraini nella scorsa Champions.

Per la prima volta nelle coppe europee l’Inter affronta una squadra della Moldavia.

