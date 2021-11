Sheriff Tiraspol-Inter, match valido per la quarta giornata del Girone D di Champions League, si è concluso sul punteggio di 1-3. Tutte nella ripresa le reti dell'incontro. Nerazzurri a segno con Brozovic, Skriniar e Sanchez, mentre per i moldavi accorcia Traoré allo scadere. Grazie a questa vittoria la formazione allenata da Simone Inzaghi sale a quota 7 punti e conquista il secondo posto solitario del girone scavalcando proprio i moldavi. Di seguito le 5 verità.

1) Vidal, il Guerriero è tornato

Arturo Vidal è stato ancora una volta tra i migliori in campo: intensità, esperienza, costanza. Nella passata stagione so il cileno condannava i nerazzurri venendo espulso contro il Real Madrid, quest’anno è stato determinante nel doppio confronto con lo Sheriff. E con un Calhanoglu altalenante, lo spazio per l’ex Juve non mancherà. Antonio Conte l’aveva voluto a tutti i costi ed è stato ripagato solo dal gol contro la Juventus del 17 gennaio scorso. Simone Inzaghi se l’è trovato e sta ottenendo il massimo, da un giocatore che non sembrava più in grado di poter dare il suo contributo all’Inter.. Nella passata stagione so il cileno condannava i nerazzurri venendo espulso contro il Real Madrid, quest’anno è stato determinante nel doppio confronto con lo Sheriff. E con un Calhanoglu altalenante, lo spazio per l’ex Juve non mancherà.

La convincente prova di Arturo Vidal contro lo Sheriff in numeri

Palloni toccati 83 Assist 1 Passaggi chiave 3 Occasioni da gol create 1 % Passaggi completati 87% Duelli vinti 8 su 13 Palle recuperate 9

L'abbraccio fra Arturo Vidal e Marcelo Brozovic, Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

2) Brozovic intoccabile e decisivo

. Il croato e Barella sono gli unici due a cui Simone Inzaghi non è ancora riuscito a rinunciare. Mentre per il sardo il rinnovo è cosa fatta – come ha confermato Piero Ausilio nel pre-partita- su Brozo si sta lavorando. Un’Inter senza l’ex Dinamo Zagabria sembra impensabile: al solito lavoro in regia e interdizione, contro lo Sheriff il centrocampista ha aggiunto il gol decisivo per sbloccare il match e l’angolo da cui è nato il 2-0 di Skriniar. Vidal è rinato , Brozovic continua a essere un intoccabile. Mentre per il sardo il rinnovo è cosa fatta – come ha confermato Piero Ausilio nel pre-partita- su Brozo si sta lavorando. Un’Inter senza l’ex Dinamo Zagabria sembra impensabile: al solito lavoro in regia e interdizione, contro lo Sheriff il centrocampista ha aggiunto il gol decisivo per sbloccare il match e l’angolo da cui è nato il 2-0 di Skriniar.

3) Dzeko-Lautaro stop? Inzaghi ha altre armi

il Toro, in particolare, non segna dal rigore trasformato sul campo del Sassuolo il 2 ottobre. Nelle ultime tre partite, l’Inter ha collezionato sette reti e nessuna di queste porta la firma di uno dei due attaccanti: a segno D’Ambrosio, Dimarco, Fino a qualche settimana fa, l’Inter era Lautaro e Dzeko: la versione aggiornata della LuLa, con numeri da spavento. Delizia ma anche croce, perché ogni eccessiva dipendenza fa poco bene. I due totem si sono inceppati:: a segno D’Ambrosio, Dimarco, due volte Correa , Brozovic, Skriniar e Sanchez. Tre vittorie consecutive arrivate anche con ampie rotazioni: contro lo Sheriff, per esempio, Calhanoglu non è nemmeno entrato e Perisic è partito dalla panchina. Davanti Sanchez e Correa, se in forma, sono validissime alternative.

Lautaro Martinez in azione durante Sheriff Tiraspol-Inter - Champions League 2021-22 Credit Foto Getty Images

4) Inter forte sulla palle inattive

Contro lo Sheriff i nerazzurri hanno segnato ben tre gol da calcio d’angolo, due all’andata e uno al ritorno. Anche in campionato la squadra di Inzaghi ha spesso risolto partite con le palle inattive. Chissà che non possa essere una chiave anche nel derby, con il Lo schema adottato da Inzaghi sembra chiaro: uno tra Dimarco e Calhanoglu viene sempre schierato dal 1’. Il motivo è banale: i calci piazzati sono un’arma preziosissima per l’Inter, che con il piede educato di Federico o Hakan può sfruttare tutti i centimetri a propria disposizione., due all’andata e uno al ritorno. Anche in campionato la squadra di Inzaghi ha spesso risolto partite con le palle inattive. Chissà che non possa essere una chiave anche nel derby, con il Milan che contro il Porto ha mostrato qualche indecisione nel difendere i calci d’angolo avversari.

5) Contro lo Shakhtar match-point da non sbagliare

I nerazzurri hanno ridimensionato le ambizioni del club di Tiraspol e, soprattutto, si sono rilanciati. Il secondo posto nel girone è già realtà, per difenderlo l’Inter deve vincere contro lo Shakhtar Donetsk a San Siro: a quel punto la qualificazione sarebbe automatica, in caso di non sconfitta del Real contro lo Sheriff. Con la possibilità poi che nerazzurri e Blancos si giochino il primo posto nella sfida del Bernabeu dell’ultima giornata. Scenario tutt’altro che impossibile, ma prima ci sono i tre punti da conquistare contro gli ucraini: altra sfida decisiva. Dopo due giornate l’Inter aveva un punto in classifica e sembrava spalle al muro. Anche perché lo Sheriff, fresco della vittoria al Bernabeu, faceva paura.: a quel punto la qualificazione sarebbe automatica, in caso di non sconfitta del Real contro lo Sheriff. Con la possibilità poi che nerazzurri e Blancos si giochino il primo posto nella sfida del Bernabeu dell’ultima giornata. Scenario tutt’altro che impossibile, ma prima ci sono i tre punti da conquistare contro gli ucraini: altra sfida decisiva.

