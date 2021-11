Nel due partite contro lo Sheriff servivano sei punti e sei punti sono arrivati. L'Inter vince meritatamente 3-1 a Tiraspol e supera in classifica la favola di questa Champions League, portandosi al secondo posto: non scontato dopo il solo punto conquistato nelle prime due partite. Nel primo tempo l'Inter crea tanto ma non riesce a sbloccare la partita, nel secondo tempo ci pensano Brozovic, Skriniar e Sanchez a capitalizzare, prima che Traoré segni nel recupero: nel prossimo turno i nerazzurri ospiteranno lo Shakhtar, con la possibilità di fare un passo decisivo verso la qualificazione.

Ad

Il tabellino

Champions League Sheriff-Inter, le ufficiali: Vidal e Dimarco titolari 3 ORE FA

SHERIFF-INTER 1-3 (primo tempo 0-0)

SHERIFF (4-2-3-1): Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo (62' Radeljic), Thill; Traoré, Kolovos (73' Bruno), Castañeda; Yakhshiboev . All. Vernydub.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij (85' Ranocchia), Bastoni; Darmian (46' Dumfries), Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco (64' Perisic); Lautaro Martinez (82' Sanchez), Dzeko (81' Correa). All. Inzaghi.

Gol: 54' Brozovic (I), 66' Skriniar (I), 83' Sanchez (I), 91' Traoré (S)

Ammoniti: Addo (S), Darmian (I), Cristiano (S), Kolovos (S), Costanza (S)

Arbitro: Felix Zwayer (Germania).

Il coccodrillo di Barella in occasione del gol di Brozovic durante Sheriff Tiraspol-Inter - Champions League 2021-22 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

18' CHE OCCASIONE PER DZEKO - Angolo di Dimarco sul secondo palo, il bosniaco stacca da pochi passi e mette sul fondo.

34' ALTRA OCCASIONE PER DZEKO - Palla dentro di Vidal, grande stop di petto del bosniaco, che calcia da pochi passi: Athanasiadis chiude bene lo specchio.

40' PALO DI LAUTARO MARTINEZ - Destro a giro dalla trequarti, legno pieno.

54' GOL DI BROZOVIC - Contropiede guidato da Vidal. serie di rimpalli: arriva il croato, che prima finta la conclusione e poi con il destro trova l'angolino.

66' GOL DI SKRINIAR - Angolo di Brozovic, stacco di De Vrij: Athanasiadis si supera e para anche la prima respinta di Skriniar, ma non la seconda.

83' GOL DI SANCHEZ - Subito in gol: palla in profondità, il cileno sfrutta un errore di Dulanto e spara in porta.

91' GOL DI TRAORE' - Punizione di Thill, stacco sul secondo palo: nulla da fare per Handanovic.

Il momento social

Il migliore

Marcelo BROZOVIC - Tocca tantissimi palloni distribuendoli con la consueta precisione e - soprattutto - ha il merito di sbloccare il risultato con un gran gol, il suo primo stagionale. Conferma di essere un giocatore fondamentale.

Il peggiore

Gustavo DULANTO - In enorme difficoltà dal primo all'ultimo minuto, crolla in maniera definitiva quando, con un intervento che più goffo non si può, si fa uccellare da Sanchez nel gol dello 0-3.

Zapata: "Sono stato tentato dall'Inter, il mio futuro è a Bergamo"

Calciomercato 2020-2021 Inter pronta allo scambio Eriksen-Onana 14 ORE FA