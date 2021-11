Importante, ma non decisiva. Gli allenatori dicono sempre così nei prepartita, a meno che non siano finali. Simone Inzaghi invece ha chiara l'importanza di questa trasferta sul campo dello Sheriff e vuole la miglior Inter possibile per vincere e prendersi, almeno, il secondo posto del girone (Milan in campionato, ma i nerazzurri devono pensare solo alla Champions . Gli allenatori dicono sempre così nei prepartita, a meno che non siano finali.invece ha chiara l'importanza di questa trasferta sul campo dello Sheriff e vuole la miglior Inter possibile per vincere e prendersi, almeno, il secondo posto del girone ( la situazione di classifica ). All'orizzonte c'è ilin campionato, ma i nerazzurri devono pensare solo alla Champions e non al derby . L'ex tecnico della Lazio, inoltre, poi un grande applauso alla sua panchina che gli sta regalando ottime prestazioni nell'ultimo periodo, segnale che l'Inter ha una squadra profonda e che può andare avanti in ogni competizione.

Contro lo Sheriff partita decisiva

Contro lo Sheriff ci attende una partita importante e decisiva. Dobbiamo farci valere anche in Europa. Loro sono primi con 6 punti con il Real Madrid, quindi dobbiamo affrontare questa gara nel migliore dei modi. Il fattore campo conta, ma siamo qui, dobbiamo fare una partita da vera Inter

Sarà una partita diversa da quella dell'andata?

All'andata era decisiva e lo sarà anche domani. Abbiamo affrontato lo Sheriff con grande rispetto, hanno potenzialità chiare e qui sappiamo che dovremo fare un'ottima partita, concentrati. Loro hanno individualità interessanti, noi dovremo attaccare nei momenti giusti pur restando equilibrati

Dalla panchina ha ricevuto ottime risposte

Abbiamo fatto due partite contro Empoli e Udinese molto buone, due match insidiosi trasformati in gare semplici. Sono state prestazioni solide nelle quali abbiamo concesso poco. Vedere che, cambiando i giocatori, i risultati arrivano è sempre il massimo per un allenatore

Dimarco esulta dopo il gol in Empoli-Inter - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Però manca un po' di cinismo a questa squadra

Abbiamo il miglior attacco in Serie A. Ci piace creare, con l'Udinese abbiamo fatto tantissimi tiri in porta. Non dobbiamo però mai perdere l'equilibrio

Nella testa dei calciatori c'è il derby col Milan?

No, sappiamo quanto la gara con il Milan sia importante, ma dobbiamo restare concentrati su domani

Inzaghi: "D'ora in poi con avversario a terra continueremo a giocare"

