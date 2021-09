Il Real Madrid si conferma stregato per l’Inter. Nonostante una partita per larghi tratta dominata e in cui i Blancos sono stati salvati dalle prodezze del suo portiere Courtois, i nerazzurri steccano il debutto a San Siro e tornano a casa con un ko negli ultimissimi minuti che lascia tanto amaro in bocca. Simone Inzaghi però si sforza di vedere il bicchiere mezzo pieno a fine match anche se è consapevole che a questo livello e contro questi avversari non è possibile fallire tutte queste palle gol.

Mancava un minuto al 90’ e abbiamo preso gol, così siamo qui a commentare una sconfitta dopo una buonissima prestazione. Ma guardiamo a come abbiamo tenuto il campo contro una grandissima, che ha trovato anche un portiere in serata di grazia. Dispiace perché tornare in Champions in uno stadio così meritava ben altro epilogo. I giocatori hanno dato tutto, contro le grandi come il Real non puoi abbassare un attimo la guardia perché ti puniscono subito. Ma giocando cosi sono molto fiducioso per il futuro. Abbiamo tenuto il campo con aggressività e abbiamo costruito molto, però non c'è dubbio che una o due di quelle occasioni le dovevamo mettere dentro, al di là delle parate di Courtois”.

Marcelo Brozovic (Centrocampista Inter)

Il premio di migliore in campo? Sì pesa ma non fa niente perché quando perdi così non conta. Abbiamo giocato troppo bene per perdere così. Con le occasioni create sarebbe potuto anche essere 3-0 nel 1° tempo, ma poi abbiamo preso un gol che in Champions non si può prendere. Differenza tra Inter e Real? Non c’è tanta differenza ma se non fai gol e lo prendi… non basta. Abbiamo giocato molto bene ma se non fai gol, perdi le partite. È meglio dimenticare subito questa partita col Real, ma si può comunque analizzare quello che c’è stato di buono per vedere dove dobbiamo migliore. Ora testa alla prossima partita perché non c’è tanto tempo di pensare a quello che è stato, testa al futuro. La cosa più bella di stasera? Il nostro gioco, senza paura, sempre davanti o girando quando non eravamo davanti. Loro erano in difficoltà perché noi abbiamo giocato bene, è mancato solo il gol”.

Edin Dzeko (Attaccante Inter)

"Sconfitta immeritata? Sì, abbiamo meritato molto di più ma se non fai gol è difficile vincere. Questo gol è stato molto sfortunato, abbiamo fatto una grande gara con un grande avversario. Abbiamo avuto le nostre occasioni, Courtois è stato molto bravo e noi magari meno. Ma non si poteva perdere questa partita".

Carlo Ancelotti (Allenatore Real Madrid)

"Vittoria da Real? Non ci aspettavamo qualcosa di diverso perché questa era la partita più difficile del girone. È stata anche una sofferenza perché l'Inter ha tenuto un ritmo molto alto nel 1° tempo, ritmo che ha pagato nel secondo. Passaggio del girone con l’Inter? Sì, credo proprio che ce la giocheremo con l’Inter, siamo le favorite e noi oggi abbiamo preso vantaggio proprio sulla squadra di Inzaghi. Poi il girone è strano, nessuno si aspettava la vittoria dello Sheriff Tiraspol contro De Zerbi, ma vedremo. Qual è la ragione della passività che abbiamo visto nel primo tempo? Abbiamo perso qualche pallone di troppo, la posizione di Brozovic ci ha creato problemi, ma di questo Real mi piace la capacità didifendere basso. Siamo una squadra che sa soffrire, e se oltre alla qualità se metti anche la sofferenza e il sacrificio, allora puoi fare bene in Champions”.

