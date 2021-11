Ole Gunnar Solskjaer si è seduto in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Manchester United : il match di martedì sera al Gewiss Stadium potrebbe rivelarsi già uno spartiacque per i Red Devils. In caso di vittoria a Bergamo, la banda di Solskjaer staccherebbe di 5 punti i nerazzurri e congelerebbe di fatto il passaggio del turno. All'andata i Red Devils avevano strappato un sofferto successo in extremis per 3-2, e il tecnico norvegese è consapevole che servirà una prestazione monumentale da parte dei suoi.

Sullo stato di forma dello United

"Quando in un club come il Manchester United sono tutti pronti, a disposizione, qualcuno deve andare in panchina. I giocatori devono allenarsi bene, però si devono motivare loro stessi. Succede sempre in un club come lo United che ci siano dei periodi dove non giochi, poi fai vedere il tuo carattere. Sono contento dell'atteggiamento. Stamattina c'era qualche piccolo accaccio, ma non troppo grave".

Sull'Atalanta

"Hanno il loro stile, sono molto propositivi, giocano all'attacco. Posso capire perché l'Atalanta può essere definita come una squadra inglese, è molto appassionante vedere le loro partite. Anche prima di portare Amad qui avevamo visto le loro partite, è una bella società, un bel club, c'è brava gente. Siamo in contatto quando abbiamo portato Diallo qui".

Possibile difesa a 3?

"Non posso svelare il piano di gioco, abbiamo una squadra che ci permette di giocare in vari modi. A prescindere dalla tattica e dal sistema, quel che conta sono i giocatori, come vanno in campo. Abbiamo visto la qualità ed è più importante".

Sul ritorno di Ronaldo in Italia

"Poco importa la partita che gioca Cristiano, oppure Bruno. Hanno mentalità vincente, sono sempre molto motivati, sono arrivati al più alto livello. Non devono dimostrare niente a nessuno".

Sulle critiche

"Le critiche a volte ti possono far venire in mente dei dubbi, oppure ti alzi in piedi, alzi la testa e prendi le critiche come motivazione. Opinionisti, allenatori, ex giocatori... Abbiamo tutti ruoli diversi. Io non sono qui per lottare con loro, per litigare con i giornalisti".

