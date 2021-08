Iniziata a giugno 2021 con i turni preliminari, la Champions League 2021/2022 entrerà ovviamente nel vivo con la fase a gironi prevista da settembre: otto gironi con le migliori squadre del continente e grande attesa per conoscere i gruppi da quattro squadre. Tutti a caccia del Chelsea Campione della Champions League . Ancora una volta PSG e Manchester City cercano il primo trionfo della propria storia, Bayern, Real Madrid e Barcellona vogliono confemare la propria nomea di favorite, mentre l'Italia schiererà il quartetto: Juventus, Milan, Inter e Atalanta.otto gironi con le migliori squadre del continente e grande attesa per conoscere i gruppi da quattro squadre.

Sorteggio Champions League: come funziona

Le 32 squadre qualificate ai gironi di Champions League sono state suddivise in quattro fasce da otto formazioni ciascuna. I gironi saranno formati selezionando una squadra per ogni fascia. Una sola restrizione da rispettare: non sarà possibile la presenza di squadre della stessa federazione all'interno del medesimo raggruppamento, oltre che per conflitti come nel caso di Russia e Ucraina.

Sorteggio Champions League: dove vederlo in tv

Il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2020/2021 sarà disponibile su Sky Sport 24 e sul Canale 20 del digitale terrestre.

Sorteggio Champions League: live streaming

Il sorteggio della fase a gironi di Champions League sarà trasmesso anche in diretta streaming su Sky Go, NOWTV, sul sito ufficiale della UEFA e su Mediaset Infinity.

Sorteggio Champions League: informazioni utili

Il 26 agosto 2021, alle ore 18:00 in quel di Nyon, Svizzera, si conosceranno i raggruppamenti.

