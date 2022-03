Decisi anche gli accoppiamenti delle semifinali. Chi esce tra City-Atletico sfida chi esce da Chelsea-Real, mentre Liverpool e Bayern Monaco potrebbero incontrarsi nell'altra semifinale, qualora ovviamente eliminassero Villarreal e Benfica.

Ad

Europa League LIVE! Europa League: alle 13.30 il sorteggio dei quarti 3 ORE FA

Questi gli accoppiamenti (gare di andata 5-6 aprile, gare di ritorno 12-13 aprile)

Chelsea Real Madrid Manchester City Atletico Madrid Villarreal Bayern Monaco Benfica Liverpool

Chelsea vs Real Madrid

Il remake della semifinale 2020/21. Un anno fa il Chelsea di Tuchel ha avuto la meglio sul Real di Zidane :1-1 a Madrid, 2-0 Blues a Londra. Le squadre sono molto simili a quella della scorsa stagione, ma il Real ha cambiato guida tecnica ed é galvanizzato dalla grande rimonta inflitta al PSG negli ottavi di finale. Curiositá statistica: Chelsea imbattuto nei suoi cinque confronti europei con il Real. Gara aperta, equilibrata, da vivere, con tanti campioni in campo e due allenatori molto scaltri in panchina.

Manchester City vs Atletico Madrid

Filosofie agli antipodi. Guardiola contro Simeone, il patriarca del tiki-taka contro la mente cholista. Un confronto giá avvenuto quando Guardiola allenava il Bayern Monaco, nel 2015/16, in semifinale: ebbe la meglio l'Atletico Madrid. Il City parte sicuramente favorito, ma occhio ai colchoneros, che spesso hanno trovato gioie e vittorie contro club inglesi, ultimo lo United proprio negli ottavi di finale.

Villarreal vs Bayern Monaco

Il Sottomarino Giallo atteso a un'impresa semi-disperata contro la corazzata tedesca. Sulla carta non c'é partita, ma il Villarreal non ha pressione e ha giá dimostrato di saper giocare questo tipo di gare. Emery puó sfruttare la sua esperienza per colpire Nagelsmann. Vedremo una squadra difendersi e l'altra attaccare di continuo: ci potranno essere nuove sorprese? Le statistiche dicono che il Bayern é imbattuto nelle ultime 7 in Champions contro squadre spagnole (cinque vittorie e due pareggi) e ha segnato 23 gol in questo parziale. Tosto.

Benfica vs Liverpool

Anche in questo caso favori del pronostico tutti per i Reds di Klopp, che pescano probabilmente la miglior avversaria possibile dall'urna di Nyon. Portoghesi comunque organizzati e guidati dal promettente Nunez. Nulla é scontato nel calcio, ma pare il quarto di finale piú squilibrato alla vigilia. Salah e compagni vogliono la semifinale, che mancano dal 2018/19, stagione in cui vinsero la Coppa.

Pochettino: "Rosico ancora per Real-PSG, faccio fatica a dormire"

Champions League Juve: 500 milioni in 3 stagioni, ma sempre fuori agli ottavi 4 ORE FA