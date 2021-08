Basta un gol di Pedrinho allo Shaktar Donetsk di mister Roberto De Zerbi per espugnare lo stadio Louis II del Principato di Monaco. 0-1, dunque, e appuntamento rimandato a otto giorni, in Ucraina. Chi passa il turno accede alla fase a gironi della Champions League 2021/2022 e imprime già una svolta consistente alla propria stagione.

Splendido, davvero splendido, il vantaggio griffato Pedrinho, centrocampista offensivo classe 1998 lo scorso anno in forza al Benfica, a coronamento di una manovra palla a terra molto dezerbiana; la ciliegina sulla torta la mette il folletto brasiliano con guizzo nel breve e destro in buca d'angolo, lui che è mancino puro.

Da lì in poi sarà - più o meno - solo sofferenza per la compagine ucraina allenata dal tecnico bresciano, ma alla fine la porta dello Shakhtar rimarrà inviolata. Appuntamento a Kharkiv, dove ricordiamo che non conterà più la regola dei gol in trasferta. Monaco di Nico Kovac ancora in corsa, soprattutto alla luce del canovaccio del match odierno: ai punti avrebbero meritato quanto meno il pari i monegaschi.

