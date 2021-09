Dopo il 3-2 subito dal Liverpool all'esordio, il Milan continua il proprio cammino in Champions League ospitando l'Atletico Madrid di Simeone a San Siro, match in programma martedì 28 settembre alle 21. Nella prima giornata i Colchoneros hanno pareggiato 0-0 contro il Porto. Ecco le parole di Stefano Pioli nella consueta conferenza stampa della vigilia:

"Atletico in un momento no? Non è vero. Fino a sabato erano imbattuti in stagione. Sono molto preparati, hanno un grande allenatore. Hanno giocatori di livello che sono pronti a colpire al minimo errore. Dovremo giocare una grande partita a livello tecnico e mantenere la concentrazione per tutto il match. Domani non ci mancherà la voglia di fare la nostra partita. Torniamo davanti ai nostri tifosi. E' una gara importante ma non decisiva. Vogliamo certamente togliere lo 0 dalla nostra classifica".

Sugli infortunati

"Per Kjaer e Florenzi saranno fondamentali gli allenamenti di oggi pomeriggio e di domani mattina. Per gli altri (Ibrahimovic, Krunic e Bakayoko ndr) è più difficile, credo sia probabile un loro ritorno in campo dopo la sosta".

Sui giovani

"Stiamo facendo le nostre esperienze. Finora siamo stati bravi a sfruttare le occasioni per fare qualcosa in più. Siamo giovani, dove non possiamo arrivare con l'esperienza, dobbiamo arrivarci con l'entusiasmo. Quell'entusiasmo che ci daranno domani anche i nostri tifosi".

Sulla Champions

"Il livello è molto alto. I particolari fanno la differenza, a Liverpool ci hanno punito al minimo errore. Dobbiamo giocare semplici e veloci. L'Atletico Madrid è forte. Dobbiamo alzare i nostro livello sotto ogni punto di vista per essere competitivi contro una squadra molto forte".

Su Giroud

"Perdere due settimane di allenamenti ti condiziona. I 45 minuti di La Spezia sono stati utili, la sua condizione migliorerà nelle prossime partite".

Su Theo

"Sta crescendo tanto anche dal punto di vista difensivo. Sabato ha giocato molto bene in fase difensiva, una delle sue migliori sotto questo aspetto. Le sue qualità offensive le conoscono tutti, sta variando anche un po' il modo di giocare. Sta raggiungendo livelli altissimi".

