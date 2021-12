Piove sul bagnato in casa Milan. Alla vigilia del match da dentro-fuori contro il Liverpool, il club ha comunicato le condizioni dicosì come Rebic, Calabria, Giroud e il lungodegente Kjaer. Come aveva già anticipato Stefano Pioli dopo l'impegno casalingo contro la Salernitana, l'esterno portoghese ha rimediato una botta sabato pomeriggio a San Siro: si tratta di una forte contusione muscolare alla coscia posteriore destra, un trauma che di fatto ha causato una piccola lesione muscolare del bicipite femorale. Pietro Pellegri, uscito per infortunio dopo 15' contro i campani , ha invece riportato una lesione al muscolo lungo adduttore destro. Un nuovo controllo è previsto fra una decina di giorni. Allenamento a parte in palestra per, raffreddato. Al momento non è in dubbio per domani, ma la situazione andrà monitorata. In vista del big match di martedì sera, probabile l'utilizzo di Krunic come esterno sinistro al fianco di Brahim Diaz e Saelemaekers dietro Ibrahimovic.