Il programma di questo mercoledì di Champions offriva le ultime tre partite di andata del terzo turno preliminare. Il Benfica di Jorge Jesus passa senza patemi in casa dello Spartak Mosca. Una squadra costruita per la fase a gironi quella dei portoghesi, piena zeppa di giocatori di prima fascia: Otamendi e Vertonghen in difesa, l'ex Inter Joao Mario sulla mediana e davanti il centroavanti Seferovic, reduce dall'ottimo Europeo con la Svizzera. In Russia decidono i gol di Rafa Silva e Gilberto.

Spartak Mosca-Benfica Credit Foto Getty Images

Nelle altre sfide, gli ungheresi del Ferencvaros si prendono il derby dell'est contro lo Slavia Praga a Budapest. La rete dell'ex attaccante del Bologna Bruno Petkovic non basta alla Dinamo Zagabria che viene raggiunta in casa dal Legia Varsavia.

La qualificazione agli spareggi si deciderà la prossima settimana con le gare di ritorno, ma il calcio europeo non si ferma e domani propone le sfide di Europa League e Conference League valide per il terzo turno.

Le Partite della serata

Spartak Mosca-Benfica 0-2

Dinamo Zagreb - Legia Warszawa 1-1

Ferencváros - Slavia Praha 2-0

