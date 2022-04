Dalla stagione 2024/25 la Champions League non sarà più come l’abbiamo sempre conosciuta. E’ ormai ufficiale il passaggio dei tempi, la rivoluzione, la riforma che quasi sotto traccia era passata nei giorni del grande caos legato alla creazione della Superlega, quando circa un anno fa, la UEFA, per ribattere in tempo reale ai 12 club “scissionisti”, aveva annunciato il cambio di formula con il passaggio da 32 a 36 squadre.

Un aumento dei club ma anche un cambio totale di formula – che spiegheremo più sotto – a cui ovviamente seguiranno discussioni. Se della Superlega si era discusso per la formula a “invito”, nella nuova Champions League 2 dei 4 posti aggiuntivi sembrano essere un cuscinetto salvagente per i grossi club che dovessero mancare per un anno la qualificazione: ovvero due inviti legati a chi non è riuscito a qualificarsi ma ha il miglior ranking. Ma andiamo con ordine.

Champions League 2024/25, la nuova formula: dai gironi a un 'gruppone'

Innanzitutto la nuova formula. Si passerà da una fase a girone a una fase unica. A oggi la Champions prevede 8 giorni da 4 squadre, con 3 partite da giocare in casa e 3 partite fuori. La riforma al via dalla stagione 2024/25 stravolge questo concetto. Tutti e 36 club saranno in un unico girone, un mini-campionato in cui bisognerà provare a piazzarsi nelle prime 8 posizioni. Ogni squadra, con un sorteggio, giocherà un totale di 10 partite: 5 in casa e 5 fuori. In base al punteggio raccolto in questa prima fase si creeranno le posizioni. Le prime 8 andranno direttamente alla fase a scontro diretto, dalla 9° alla 24° posizione si disputeranno gli spareggi (con partite di andata e ritorno) per conquistare un posto agli ottavi di finale. Da lì in poi, la “nuova Champions” manterrà la formula attuale e si concluderà con la finale in campo neutro in sede scelta ogni anno dalla UEFA.

Champions League, nuovo format: da 32 a 36 squadre, a chi i 4 posti in più?

La qualificazione per la Champions League rimarrà invariata, con il percorso in ogni singolo campionato nazionale a decidere chi si qualificherà in Champions. Nel passaggio da 32 a 36 squadre però ci saranno da assegnare 4 posti in più, che saranno assegnati secondo questi tre criteri:

1. Uno dei posti aggiuntivi andrà al club terzo classificato nel campionato della federazione al quinto posto nel ranking per nazioni UEFA (per intenderci: in questo momento la quinta federazione nel ranking è la Francia. Il Ligue 1 al 3° posto c’è il Rennes: anziché passare dai preliminari, entrerebbe dritto in Champions).

per nazioni UEFA (per intenderci: in questo momento la quinta federazione nel ranking è la Francia. Il Ligue 1 al 3° posto c’è il Rennes: anziché passare dai preliminari, entrerebbe dritto in Champions). 2. Un altro posto sarà assegnato direttamente alla vincitrice di un campionato nazionale che oggi non entra in maniera diretta

3. Gli ultimi due posti saranno assegnati ai due club con i coefficienti più alti che non si sono qualificati direttamente per la fase campionato di Champions League, ma si sono qualificati per la fase preliminare di Champions League oppure per l’Europa League/Europa Conference League. (per intenderci: se il Manchester United dovesse arrivare al 5° posto in Premier, anziché fare l’Europa League, sarebbe ammesso in Champions).

E’ ovviamente quest’ultima norma quella che sta facendo più rumore, perché di fatto sarebbe il paracadute per i club più potenti che dovessero sbagliare una stagione. Anche se ciò non è ancora definitivo, il presidente della UEFA Ceferin ha così dichiarato: “Ne stiamo parlando ogni giorno, le discussioni sono ancora in corso. È troppo presto per dare dettagli, la discussione è in corso e nessuna decisione finale è stata presa. Bisognerà attendere per almeno un mese indicativamente”.

Riformato anche il Fair Play Finanziario

L’UEFA ha approvato le nuove regole legate al controllo economico-finanziario (nuovo Regolamento UEFA per Licenze per Club e Sostenibilità Finanziaria), che andranno a sostituire quelle del Fair Play Finanziario. Lo ha annunciato il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin in conferenza stampa: “Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato le nuove regole per la sostenibilità finanziaria. Sono molto contento di aver avuto il supporto di tutti i nostri stakeholder, dalle leghe ai club fino ai membri del Comitato Esecutivo. Il primo Fair Play Finanziario era stato introdotto nel 2010 e ha servito il primario scopo di riportare i conti dei club in equilibrio. Ma il sistema calcio è cambiato in questi anni e anche la pandemia ha mostrato la necessità di rivedere le regole per la sostenibilità”.

L’Uefa si è confrontata con tutti gli stakeholder per sviluppare queste nuove misure che permetteranno ai club di avere maggiore stabilità e che proteggeranno il calcio anche da futuri shock. L’obiettivo è raggiungere la sostenibilità finanziaria attraverso tre punti: solvibilità, stabilità e controllo dei costi. Per quanto riguarda la solvibilità, la nuova regola sull’assenza di debiti scaduti (verso squadre di calcio, dipendenti, autorità sociali/fiscali e UEFA) garantirà una migliore tutela dei creditori. I controlli saranno effettuati ogni trimestre e ci sarà una minore tolleranza verso chi ritarderà”.

I nuovi requisiti di ‘football earnings’ sono un’evoluzione della regola del break-even esistente e porteranno una maggiore capacità alle finanze del club. Per facilitare l’implementazione per i club, il calcolo dei guadagni del calcio è simile al calcolo del risultato di pareggio. Sebbene la deviazione accettabile sia aumentata da 30 milioni di euro in tre anni a 60 milioni di euro in tre anni, i requisiti per garantire il valore equo delle transazioni, migliorare il bilancio dei club e ridurre i debiti sono stati notevolmente rafforzati”.

La più grande innovazione nei nuovi regolamenti sarà l’introduzione di una regola sui costi di squadra per ottenere un migliore controllo dei costi in relazione agli stipendi dei giocatori e ai costi di trasferimento. Il regolamento limita la spesa per stipendi, trasferimenti e commissioni degli agenti al 70% delle entrate del club. Le valutazioni saranno eseguite in modo tempestivo e le violazioni comporteranno sanzioni pecuniarie e misure sportive predefinite. Le nuove regole diventeranno effettive dal prossimo giugno 2022, ma l’implementazione sarà graduale nell’arco di tre anni”.

