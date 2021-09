I tifosi nerazzurri, anche stavolta, non hanno deluso. Mercoledì sera, per la gara di esordio di Champions League tra Inter e Real Madrid, San Siro, con la capienza al momento consentita del 50%, farà registrare il tutto esaurito. Sono oltre 37 mila infatti i tagliandi venduti per il big match, per un incasso superiore ai tre milioni di euro. La gara è di quelle imperdibili e i tifosi hanno risposto presente.

