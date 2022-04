Succede che a volte quelle che tutti consideriamo favole diventano delle straordinarie realtà. Succede che Emery, alla sua prima gara allenata ai quarti di finale di Champions League, ed il suo Villarreal infliggono una lezione di calcio senza precedenti al Bayern Monaco di Nagelsmann, prendendosi con ampio merito (e persino qualche rimpianto) per 1-0 l'andata dei quarti di finale di Champions League

Chiunque si attendeva un monologo bavarese sin dai primi minuti, ma la musica del primo tempo è ben diversa dai pronostici: il Villarreal scende in campo con impressionante personalità e trova subito il vantaggio al minuto 8, con Danjuma che concretizza una fantastica azione corale. Il Submarino Amarillo tiene testa per l'intera frazione ai mostri tedeschi, incapaci di farsi vedere con pericolosità dalle parti di Rulli e salvati dal VAR al minuto 41': Coquelin aveva infatti raddoppiato, ma era partito in posizione irregolare.

L'inerzia della partita non cambia affatto nella ripresa: il Bayern, costantemente ingabbiato e mai pericoloso, ringrazia la Dea bendata e, difficile da credere, contiene i danni in vista del ritorno. Gli spagnoli, sfortunati sul palo colpito da un grande Moreno, si possono persino mangiare le mani per le due clamorose chance sprecate dal giovane Pedraza che, se realizzate, potevano confezionare un trionfo senza precedenti. Resta la lezione di calcio inflitta dal Submarino al presuntuoso Nagelsmann: la qualificazione è ovviamente apertissima, ma ora il grande Bayern sa di dover fare la gara perfetta all'Allianz per superare una squadra vera e preparata come il Villarreal.

Il tabellino

Villarreal - Bayern Monaco 1-0

VILLARREAL (4-3-1-2): Rulli; Foyth (81' Aurier), Albiol, Pau Torres, Estupinan; Capoue, Parejo, Coquelin (59' Pedraza); Lo Celso; Danjuma (81' Chukwueze), Moreno. Allenatore: U. Emery.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard (71' Sule), Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Musiala; Gnabry (62' Sané), Muller (62' Goretzka (90+4 Roca)), Coman; Lewandowski. Allenatore: J. Nagelsmann.

ARBITRO: A. Taylor

GOL: 8' Danjuma

AMMONITI: 75' Estupinan

ESPULSI: -

NOTE: recupero 7'

La cronaca in 5 momenti

08 - DANJUMAAAAAA!!! DANJUMAAAAA! VANTAGGIO VILLARREAL, GOL FANTASTICO!! Scambi di prima e visione della profondità: il Villarreal fa ballare il Bayern e trova il vantaggio con Danjuma dopo la sponda perfetta di Parejo!

41 - COQUELIIIIIIN!!! GOOOOL, CLAMOROSO! E' 2 A 0!! Azione corale dei padroni di casa, il francese crossa per Moreno ma trova un effetto stranissimo che fa insaccare in porta la sfera!!

41 - ANNULLATO!! Il gol non è valido, Coquelin era partito in posizione irregolare: si resta 1-0!

53 - MORENOOOO! PALO PIENO!!! L'attaccante spagnolo, lasciato solissimo ai 20 metri, scarica il mancino e coglie in pieno il legno alla destra di Neuer!!

66 - DANJUMA SI DIVORA IL RADDOPPIO!! Azione fantastica in ripartenza del Villarreal, la palla finisce sui piedi di Danjuma che al momento di calciare a tu per tu con Neuer incespica e non riesce a segnare!

87 - ERRORE INCONCEPIBILE DI PEDRAZA!!! Lo Celso si lancia in profondità pescato dall'ennesimo lancio perfetto di Capoue, sterza su Upamecano e serve Pedraza: il nuovo entrato, a tu per tu con Neuer, svirgola e calcia a lato divorandosi il raddoppio!

MVP

Il migliore - LO CELSO: una scatola cinese con gli scarpini. Il Bayern non trova mai la chiave di volta per interpretare la sua gara, costruita su brillanti intuizioni e continui cambi di posizione. parte largo e viene in mezzo al campo, guida le ripartenze con personalità e qualità: sembra rinato, finalmente sé stesso. Ed è un gran bel vedere.

Il peggiore - MULLER: Gulliver, per una sera, viene sovrastato dai lillipuziani. Non trova mai spazio per accendersi e i pochi palloni che tocca, incontrati quasi per caso, non mutano mai in nulla di rilevante. Raramente era apparso tanto in difficoltà.

